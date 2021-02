Excelente debut en San Nicolás del joven roqueperense Felipe Martini en Turismo Pista

Pasó la 1era. fecha del Turismo Pista, fuimos competitivos todo el finde P2 en la serie y en la final largando P4 me arriesgo por afuera en el curvon y se me corrio el auto y perdí todas las chances que tenía después avancé del P22 al P6 muy buena remontada gracias al misil que me entrego mi equipo!

Gracias equipo,familia y a todos los que me apoyan siempre!

Felipe Martini.

Fotos: FC Felipe Martini.-

Cabe destacar que esta primera fecha del Turismo Pista, se desarrolló ayer 21 en el Autódromo de San Nicolás ubicado en la ciudad homónima en la provincia de Buenos Aires.-

Felicitaciones Feli!!!