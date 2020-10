Florencia tenía 35 años, era militante de la Federación Juvenil Comunista (FJC), madre de dos hijas y «una gran luchadora feminista en este territorio», recuerdan en un comunicado de prensa del Partido Comunista (PC) y la FJC donde la joven militaba.

Aún se esperan los resultados de la autopsia, pero hasta ahora se conoce que la víctima fue encontrada boca abajo con signos de haber sido golpeada en la cabeza y semidesnuda, y desde el FJC sospechan que además fue víctima de un ataque sexual.

«Era una militante por los derechos humanos y una militante de género que estaba articulando con el Área de la Mujer de San Jorge y había presentado proyectos para empezar a trabajar con la erradicación de violencias de género en su municipio ante el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad», relata Celeste Barberán, responsable de Géneros de la FJC.

En la zona donde encontraron a la joven, arribó personal de la comisaría 2ª de San Jorge, que valló el camino de acceso al área y comenzó a investigar el presunto femicidio bajo orden del fiscal Carlos Zoppegni, aunque hasta el momento el caso está caratulado como homicidio.

«Por ahora, las declaraciones del Fiscal giran en torno al homicidio pero nuestra camarada fue encontrada en una situación en la que probablemente también fue víctima de un ataque sexual, por lo que enfatizamos en la cuestión de que fue un femicidio y vamos a pedir justicia por Florencia, y nos vamos a encargar de que esto sea caratulado como debe ser», enfatizó Barberán, y agregó: «Reclamamos que rápidamente se activen todos los protocolos para que se puedan encontrar a los responsables de a situación».

Barberán comentó a Infonews que en el caso está interviniendo el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y que desde allí «se han contactado con nuestros camaradas en la localidad y con otras organizaciones feministas que el día de ayer estuvieron haciendo una vigilia frente a la comisaría y armaron una fogata en honor a Florencia, que era querida por todo su pueblo».

«No había día que (Florencia) no se levantara pensando cómo podía construir un mundo mejor y más seguro para las mujeres y las identidades disidentes»

Barberán, quien también es responsable de prensa del FJC, recuerda que «no había día que (Florencia) no se levantara pensando cómo podía construir un mundo mejor y más seguro para las mujeres y las identidades disidentes».

Por otra parte, la ex pareja de la víctima, el concejal en ejercicio Lisandro Schiozzi (PC), fue convocado para reconocer el cuerpo y prestar declaración.

«Con Lisandro compartían la vinculación en la organización, trabajaban juntos. Florencia le dejó sus nenas cuando salió a correr y el se alertó porque ella no las había vuelto a buscar. Fue a buscarla y se encontró con la situación de que ya estaba Criminalística y la Policía en el lugar. El estuvo declarando durante la noche de ayer. Ahora está articulando con la familia de Florencia, por el tema de que puedan ver a su hija en cuanto sea posible», detalló la responsable de prensa del FJC.

Personal de Criminalística de la Unidad Regional XVIII y de la Agencia de Investigación Criminal se encontraba ayer en plena tarea investigativa.Además, en las últimas horas trascendió que hay un joven de 24 años detenido, de quien se investiga su vinculación con el femicidio.

«Esto es un crimen contra una militante política, militante comunista y una luchadora por los derechos de la mujer», concluyó Barberán.

Mientras se esperan los resultados de la autopsia, la familia pidió concentrar este martes en la comisaría 2° de San Jorge, en tanto diversas organizaciones feministas convocaron para las 19 realizar una actividad en honor a Florencia, también frente a la comisaría.

