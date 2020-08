EN ESTE DÍA DEL NIÑ@, HAY MUCH@S QUE NO PUEDEN FESTEJAR

Este domingo, Día del Niñ@ en el país, hay decenas, cientos de nenes y nenas que no pueden festejar. No pueden festejar porque ya no están aquí. Por culpa de esos monstruos que golpean, violan, torturan y asesinan, muchos chiquit@s hoy no podrán jugar con algún regalito nuevo, ni podrán estar con sus seres queridos.

Solo decir que los recordamos y que seguiremos desde este medio pidiendo y exigiendo JUSTICIA, para que los peores delincuentes del mundo, los asesinos de niñ@s, no salgan nunca jamás de la cárcel y que paguen como lo merecen lo aberrante de sus actos.

Y traigo como ejemplo el asesinato de Guadalupe Eseiza, para simbolizar todo lo que ese tipo de monstruos hacen en contra de niñ@s indefensos.

Por eso, hoy, en este día tan especial donde todo es alegría para quienes pueden disfrutar de sus niñ@s, no olvidamos, ni perdonamos.

Justicia por l@s niñ@s que no están!!!

