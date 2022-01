Estatales de la provincia de Buenos Aires cobraron el bono del gobierno de $20.000

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires se sumó a la medida del ejecutivo nacional y también pagó un Bono para empleados estatales.

Este pago extra del gobierno de Axel Kicillof está destinado a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública provincial, entre ellos los docentes.

La percepción fue recibida por los trabajadores y trabajadoras estatales que se encontraban activos en el mes de diciembre de 2021. Sin embargo, no todos los empleados estatales estan incorporados al pago. Según informó el gobierno bonaerense, pudieron cobrarlo los trabajadores:

a) Ley N° 10.430 planta permanente con estabilidad; planta permanente sin estabilidad; planta temporaria (transitoria mensualizada; de gabinete -siempre que su retribución no sea superior a la del cargo de Director Provincial-; secretarios privados y contratados por locación de servicios).

b) Ley N° 10579 Docentes, en las condiciones que se estipulan en el apartado 7.

c) Consejeros Escolares, Secretarios Técnicos y Secretarios Administrativos de Consejos Escolares previstos en la Ley N° 13.688.

d) Carrera Profesional Hospitalaria Ley N° 10.471 y Residentes.

e) Técnico Gráfico Ley N° 10.449.

f) Dirección de Vialidad Ley N° 10.328.

g) Ley N° 12.268 -Régimen de las Actividades Artísticas, Técnicas y Complementarias-.

h) Comisión de Investigaciones Científicas Decreto-Ley Nº 9.688/81 y Ley Nº 13.487

i) Hipódromos.

j) Casinos bajo jurisdicción del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.

k) Ley Nº 10.384 -Estatuto Escalafón para el Personal de Ex Obras Sanitarias.

l) Dirección Provincial de Energía CCT N° 36/75.

m) Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA).

n) Ente Administrador Astillero Río Santiago personal convencionado del CCT N° 91/75 y no convencionado.

ñ) Personal de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bajo CCT N° 24/75, N° 164/75 y N° 40/91E.

o) Servicio Penitenciario Bonaerense Decreto-Ley N° 9.578/80 -inclusión de cadetesp) Policías de la Provincia de Buenos Aires Ley N° 13.982 -inclusión de cadetesq) Poder Judicial Ley 10374, con la excepción estipulada en el punto 3.d).

r) Becarios.

s) Contratos Colegio de Escribanos Ley N° 10295.

A su vez, hay un sector de los empleados de la administración pública que no pudieron acceder al pago de este bono. La lista está compuesta por:

a) Jerarquizado superior

b) Personal de Gabinete cuya retribución sea superior a la de Director Provincial.

c) Contratos de locación de obra, cualquiera sea el marco legal del contrato.

d) Magistrados y funcionarios judiciales Ley N° 10.374 desde nivel 19.5

Cabe destacar que los docentes de Roque Pérez cobraron el bono.-

Foto: FZ Zampi para rpereznetonline.com.ar