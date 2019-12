¿Estará chapita? Gastón Pauls dice que la tierra es plana y está en contra de las vacunas

El actor, que esta semana detonó las redes por su extraña teoría en favor del terraplanismo, ahora queda pegado también con la peligrosa moda de los antivacunas.

Las teorías conspirativas-paranoicas vienen sumando numerosos adeptos en los últimos tiempos y cada día son más los famosos que se revelan como militantes de curiosas y laberínticas formas del pensamiento. Uno de ellos es Gastón Pauls. El actor hoy convertido al evangelismo, se despachó en los últimos días con una bizarra teoría en favor del terraplanismo (corriente que niega la redondez de la Tierra e insiste en que es plana).

Sin embargo, parece que esa afición no es la única que encuentra en el ex Montaña Rusa un ferviente adepto. Ahora también Gastón Pauls está en contra de las vacunas.

En un audio que se difundió profusamente en redes sociales, el actor se mostró contrario a lo que explicó de la siguiente manera: «te voy a dar una inyección para prevenir algo que en realidad a veces digo (sic)… se está… muchas versiones son que muchas de las enfermedades que dan vuelta son enfermedades generadas por los laboratorios para después poder vender», dijo durante una conversación radial.

«Por las dudas que no la tenga… vamos a ver», acotó y aseguró que su médica le dijo que «no es necesario» aplicar vacunas. En el mismo sentido, puso como ejemplo que «en algunos países… en Alemania ya no se vacuna», algo que es falso a tal punto que en los últimos meses el gobierno de ese país impuso multas de 2.500 euros para los padres que no vacunaran a sus hijos contra el sarampión.

No conforme con semejante tontería, Pauls fue por más: «Las vacunas que caen acá (sic) son vacunas que dan vueltas y tienen que caer en algún lado y caen acá en el cementerio de vacunas… las mandan a los países en desarrollo», esgrimió también en su raid de declaraciones absurdas. Nota gentileza de Infonews.-

