EDITORIAL DE CARLOS ZAMPINI.

Desde el inicio de esta pandemia decidí hacer caso a todas las recomendaciones que nos daban las autoridades, lo cual sigo haciendo y hasta ahora, no me he contagiado con el virus del Covid-19.

Hay medidas que se dispusieron que fueron realmente efectivas, otras no tanto y algunas fueron realmente inútiles.

Pero en estos momentos estamos transitando una delgada línea (a mi parecer, por supuesto), en donde la gente está cansada. Está cansada de no salir, cansada de no ir a fiestas, cansada de la pandemia. Y justo ahora hay rebrotes en Europa y diría que en todo el mundo, llegando incluso a la tercera vez, en Alemania.

En algunas cosas creo que «le están errando el viscachazo», porque desde las autoridades se le dice a la gente una cosa, pero luego son las mismas autoridades las que organizan eventos en los cuales no se cumplen los protocolos (demasiada gente, muchos/as sin barbijos y cero distancia social).

Entonces, ¿cómo podemos pedirle a la gente que haga caso, cuando desde el lado «oficial» a través de diversas actividades, se incumplen los protocolos? Porque si se organiza un evento, pues son los propios organizadores los que deben velar por la seguridad de los asistentes a dicho evento.

Ya sea una fiesta clandestina, una juntada de adolescentes o un evento oficial, ESTÁ MAL que no se cumplan los protocolos. ¿Por qué está mal?, pues porque mucha gente se puede contagiar, no es un capricho mío. No es que me pongo en contra de los que se hace.

La pandemia no solo no ha pasado, sinó que ahora el virus se está modificando, han nuevas cepas y mientras la vacuna sube por la escalera, el Covid-19 sube por un ascensor.

No nos relajemos por favor.

Familiares e incluso yo mismo, he visto que los protocolos no se cumplen. He visto gente sin barbijo, he visto mucha cantidad de gente y además los he visto sin cumplir la distancia entre unos y otros.

Y en lugares a los cuales no he concurrido, he visto fotografías (sin editar) en donde se ve que tampoco se cumplen los protocolos. Tanto de manera privada, pública e incluso hasta en eventos organizados por las autoridades (una locura pero es así).

Ni hablemos de reuniones políticas en donde se sacan las fotos sin la distancia social. Muchachos, usen un gran angular para poder tomar las fotografías y no junten a la gente.

Comprendo la necesidad de trabajar o de hacer que la gente trabaje, pero si estamos en la lista de fallecidos, la billetera llena no nos servirá de nada. Primero está la salud, el resto está después.

Es que muchos tienen ese pensamiento de «a mi no me va a pasar», con el cual: no usamos el casco en moto, no usamos preservativos y ahora no usamos barbijo. ¿Pero saben qué, si, si te puede pasar? Con esta porquería de virus nadie está a salvo y si te vacunaste, no estás automáticamente inmune, porque el efecto de la vacuna demora días.

Esta es una de las pocas notas que voy a hacer respecto a este tema y antes de que los que no poseen comprensión de textos, salgan a responder, les aclaro que éste es mi pensamiento personal y que por lo tanto puedo estar equivocado e incluso muy equivocado, pero no deja de ser lo que pienso y no tengo por qué callarme.

Que cada uno haga lo que quiera, yo elijo cuidarme en todos los sentidos para que el Covid-19 no me mate.-

Foto: Microjuris.-