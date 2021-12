Esta noche se llevará a cabo la Cena de Fin de Año de Bomberos Voluntarios de Roque Pérez

Bomberos Voluntarios de Roque Pérez llevará a cabo su tradicional Cena de Fin de Año.

Será a las 21 horas en el Salón de Fiestas de la querida institución (Alberdi 1169).

Agradecemos y saludamos a nuestros Bomberos Voluntarios.

Debido a que somos parte del grupo de riesgo, no concurrimos a espacios cerrados donde hay mucha gente, por tal motivo, no estaremos presentes esta noche.

Creemos que la pandemia no solo no ha terminado, sino que avanza, por eso no nos exponenos en ninguna reunión o cobertura en sitios cerrados con muchas personas.

Sepan ustedes disculparnos.

Les deseamos a toda la familia bomberil un muy buen fin de año y un mejor 2022.

C.Z.