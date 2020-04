España: Las muertes por coronavirus caen por debajo de 400 en el último día

La evolución del informe oficial sobre la pandemia de coronavirus en España continúa con su buena tendencia. Por primera vez desde el 22 de marzo, el número de fallecidos diario es de menos de 400 personas diarias. En concreto, el informe que ha hecho publico Sanidad registra 399 muertes (los datos se refieren al domingo), con un total de 20.852 desde que comenzó la crisis. Si se mira la tendencia, el aumento respecto al día anterior es del 1,95%, el menor desde el inicio del estado de alarma. Como todos los lunes, hay que tener en cuenta que es posible que algunas comunidades hayan informado de menos casos de los reales, ya que este informe registra los datos del domingo, y los fines de semana hay menos personal.

También el número de nuevos casos es el menor desde el 17 de marzo, 4.266 en un día, pero esta cifra es la más afectada por los requisitos de notificación que impuso el Ministerio de Sanidad el viernes pasado a las comunidades autónomas. En total, el acumulado está en 200.210. Las series de datos presentan anomalías porque el departamento que dirige Salvador Illa está revisando las cifras para ajustarlas al criterio de que solo incluyan los casos que hayan sido verificados por cualquiera de los tipos de pruebas que existen actualmente.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha dicho en su comparecencia de este lunes por la mañana que se trata de “cifras alentadoras”, independientemente de los ajustes que se deban efectuar, porque confirman la bajada. Además, ha explicado que en la semana del 23 al 29 de abril se hicieron algo menos de 200.000 PCR –las pruebas más precisas, ya que detectan el número de personas infectadas en ese momento porque buscan la presencia de material genético del virus– que dieron un 26,8% de positivos. En la semana pasada se hicieron más de 700.000, y la proporción de afectados bajó al 3,1%. Esta última cifra indica que la expansión del virus se ha frenado, ha dicho Simón, también refleja que ya se están haciendo pruebas fuera de los focos más activos de las infecciones (hospitales, residencias), con lo que la cifra de positivos se acerca más a la realidad de la población general.

Simón también ha dicho que esa mejoría se detecta en los datos de hospitalizaciones e ingresos en las UCI. Quitando de los ingresos los de Madrid, que no los da acumulados, y de los de las unidades de intensivos de Galicia y Madrid, por el mismo motivo, los aumentos de ambas variables son del 0,80% y 0,72% respectivamente, más bajos que los del día anterior (1,28% y 1,40%). El director del centro de emergencias ha manifestado su confianza en que pronto se tengan los valores de Madrid.

Con los datos ofrecidos, Canarias no ha registrado ninguna defunción. El archipiélago es la comunidad con una menor incidencia del virus, con un 0,095% de la población que ha dado positivo –siempre en función de las pruebas efectuadas–. España está en el 0,4%, y, en el extremo opuesto, La Rioja, una comunidad pequeña en la que se han hecho muchos test porque tuvo uno de los primeros brotes de la epidemia, es del 1,2%.

Respecto al archipiélago canario, La Gomera solo mantiene un caso activo, y El Hierro ha tenido tres, que ya están superados. Por eso el presidente del Cabildo de esta isla, Alpidio Armas, afirma que son claros candidatos a empezar la relajación del confinamiento.

Simón no ha dudado a la hora de explicar por qué la evolución está siendo buena: “Venimos de estar cinco semanas confinados”, ha dicho, y no se puede pensar que eso no ha servido para nada.

Respecto a los sanitarios, los últimos datos del Gobierno son que ha habido 31.053 positivos.