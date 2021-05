Errar es humano: Fue inoculada con una dosis de Sputnik V y una de Sinopharm

Una mujer de la localidad mendocina de Guaymallén vivió horas angustiantes después de recibir una segunda dosis errada de la vacuna contra el coronavirus: en lugar de la Sputnik V que ya le habían colocado, le inyectaron la Sinopharm. Autoridades sanitarias advirtieron que no corre ningún riesgo.

La mujer se llama María Esther Chaves, tiene 60 años y le contó al diario UNO que el pasado 12 de abril le habían puesto la primera dosis de la vacuna rusa contra el Covid-19. Este lunes volvió a ir al mismo centro de vacunación, el Espacio Cultural Julio Le Parc, para que le colocaran la segunda dosis.

La sorpresa y la preocupación llegaron juntas cuando en el carnet de vacunación verificó que le habían puesto la vacuna china Sinopharm. Esto le causó un ataque de ansiedad por ignorar qué efectos podía generarle en el organismo la combinación de los fármacos.

En su relato a ese medio, Chaves contó que interrogó al personal. «Yo le dije – a la persona que le había entregado el carnet- que me habían puesto la primera dosis de la vacuna rusa y les dije que no correspondía que me pusieran la china (Sinopharm). Me puse tan nerviosa que me comenzó a dar dolor de cabeza, me tiritaba el cuerpo, y me preguntaba ¿qué me va a pasar? La gente de Salud no sabía qué hacer, qué explicación darme. El enfermero que me colocó la vacuna se puso re nervioso, me quitaron el carnet con el documento y me dijeron que aguardara. Fueron para adentro, tardaron en volver, y me puse más nerviosa, y les pregunté ¿qué me va a pasar ahora?, y no supieron qué decir«, destacó.

La señora informó en conversación con Radio Nihuil que como se puso muy mal llamó al Ministerio de Salud provincial para que le aclaren si la mezcla de las vacunas le puede producir algún problema. «Quedaron que se iban a comunicar después de consultar con un especialista y aún no me han llamado«, advirtió.

Entre tanto, también telefoneó a su médica de cabecera que le dijo que se quedara tranquila y que desconocía los efectos. «Ahora no sé cómo puede reaccionar mi cuerpo», manifestó angustiada.

María Esther aseguró que tiene problemas de salud «comunes» de sus edad y enumeró «tiroides, glucemia, colesterol, enfermedad de los huesos».

«Se trata de un error programático, que no tiene consecuencias para la señora. Fue un error humano, y suele pasar en cualquier campaña masiva de vacunación. Eso ya está informado y cargado en un sistema de errores programáticos», dijo la jefa del Departamento de Inmunizaciones de la provincia de Mendoza, Iris Aguilar, al diario UNO.

«La señora no tiene que preocuparse ya que no corre ningún peligro su salud. Esto pasa permanentemente con cualquier vacuna de calendario, porque alguien vino antes, o no entendió la letra del turno», señaló la funcionaria.

