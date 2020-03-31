Entrega de tarjeta Alimentar en Roque Pérez

La dirección de Promoción Social y Desarrollo Humano informa, que las siguientes personas deberán concurrir el día viernes 03 de abril (ÚNICO DÍA DE ENTREGA) a la sucursal del Banco de la provincia de Buenos Aires (sucursal Roque Pérez), a fin de retirar la tarjeta ALIMENTAR:
• AGUIRRE CAROLINA
• AIZCORBE EVELIN ADRIANA
• ALARCON AGUSTINA AILEN
• ALBISTUR DAIANA SOLANGE
• ARGUELLO ANDREA JORGELINA
• BADIOLA LOURDES MACARENA
• BAIS BEATRIZ LUISA
• BENITEZ CRISTALDO SOFIA SOLEDAD
• BITANCOURT ESTER SOLEDAD
• BLASCO CAMILA JOANA
• CABALLERO ERIKA MARIA BELEN
• CARDOZO EVELIN
• CHARIANI MIRTA ISABEL
• CHAVARRIA MARIANELA LUZ
• DI NEZIO MIGUEL ANGEL
• ESPINOLA GRISELDA TAMARA
• GONZALEZ ANA PAULA
• IRAZUSTA BETINA
• JUNCO FERNANDA VANESA
• LANCHE HERMINDO HORACIO
• LASTRA LORENA BEATRIZ
• LASTRA SILVIA ISABEL
• LOPEZ KARINA FELICIANA
• MC CRMACK MARIN ANDRES
• NATALINI TOMAS HORACIO
• PERALTA INES LUJAN VIRGINIA
• PEREIRA DIGNA
• PEREZ CESIA NOEMI
• QUIROGA MERCEDES SOLEDAD
• RATZLAFF DAMIANA ANGELA
• ROLDAN MARIA JOSE
• ROMERO LUCIA JIMENA
• ROMERO MARIA ALEJANDRA
• SALVATORE MARIA ROSA
• SANJULIAN DEBORA GABRIELA
• SANTA CRUZ CORONEL AGUEDA ROCIO
• SANTANDER MARIA LAURA
• SILVA SEVERIANA
• SILVEYRA CAMILA MARIANA
• SORIA ADRIANA ELIZABETH
• VALIENTE RICARDO ALBERTO
• VELAZQUEZ MILAGROS YAEL
• VILLAGRA WALTER RAMON
• VILLAVERDE MARIA SOLEDAD
• VIVAS DAIANA VANESA
• ZABALJAUREGUI SONIA ELIZABETH.
Información del Municipio de Roque Pérez.