@endurodelverano ♻️CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE♻️

☝🏼Desde el Enduro del Verano respondemos a un firme compromiso con el medio ambiente.

✅ En pos de concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, les pedimos colaborar con la limpieza del predio:

✅ No arrojar residuos en el predio (hay cestos y puntos de acumulación de residuos donde pueden ser botados).

✅ Depositar residuos en estaciones de reciclaje dentro del predio. Ser prudentes y arrojar donde corresponde.

✅ Si planificas estar todo el día en el predio, considerá traer 1 bolsa de residuos para acumular todo allí.

✅ No hacer fuego en los médanos.

✅ No derramar fluidos tóxicos como aceites, combustibles y otros en el suelo. Depositalos en bidones o botellas con tapas.

–

MONSTER ENERGY ENDURO DEL VERANO 2020

#EDV2020.-

