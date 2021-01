En vez de 30% y 50% de suba desde febrero, el descongelamiento de los créditos UVA será gradual

El Gobierno confirmó que desde febrero se actualizarán los pagos mensuales después de casi un año sin variaciones. Durante 18 meses subirán por encima de la inflación

Por Rosalía Costantino para MinutoUno:

El congelamiento de los créditos basados en la modalidad de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), la línea de préstamos hipotecarios lanzada por la administración de Mauricio Macri en 2018, vencerá el próximo domingo 31 de enero y las cuotas serán actualizadas entre un 6 y un 9%, y durante 18 meses consecutivos tendrán un alza que será siempre por encima de la inflación.

«El aumento para los que tomaron crédito por menos de 120.000 UVA (casi $ 8 millones) será del 9% y para los de más de 120.000 UVA, un 6%», manifestó en diálogo con Radio 10 el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

La diferencia de los porcentajes de incremento se debe a que la mayoría de los tenedores de este crédito entró al congelamiento que dispuso el ex presidente Mauricio Macri post-PASO para los que habían sacado un crédito por hasta 140.000 UVAs, Por lo tanto, en febrero 2020 empezó a pagar cuotas con la fórmula de descongelamiento que puso Alberto Fernández.

Así, llegaron a marzo con una cuota menor a la que deberían por contrato y ahí se congeló nuevamente la cuota por la pandemia de coronavirus. Es decir, los que tomaron un crédito UVA y en 2019 adhirieron al congelamiento de la cuota según la fórmula de Macri vienen con un pago mensual ya «retrasado», por lo tanto, arrancan desde más abajo y por ese motivo van a tener aumentos en porcentaje mayores al resto de los hipotecados que no accedieron al congelamiento de Macri.

De ahí radica la diferencia entre el 6% de alza de las cuotas de los créditos a partir de febrero, que será para los que no entraron al congelamiento de 2019, y 9% de aumento para los que sí hicieron uso de ese beneficio.

¿DURANTE 18 MESES HABRÁ QUE PAGAR ENTRE 6% Y 9% MENSUAL? La respuesta es NO, pero siempre se pagará hasta julio de 2022 por encima de la inflación general de precios. Esto se debe al descongelamiento que propuso el gobierno de Alberto Fernández con el decreto 767/20, que fue prorrogado el 24 de septiembre pasado y fijó una «fórmula de convergencia» para cuando caducara el congelamiento de las cuotas, es decir, a partir de febrero de este año.

La convergencia implica que la cuota se descongela porque va a comenzar a aumentar, ya no queda fija al valor de marzo, pero no salta al valor que debería «por contrato» (o sea, no hay descongelamiento total, que sería muchísimo más alto) sino que va tener aumentos graduales hasta que en julio 2022 cuando empalme con la cuota contractual.

«La cuota durante la convergencia se va a ir acercando a la cuota real que deberíamos pagar. La brecha entre ambas se va a ir achicando hasta que en julio 2022 sean iguales. Supongamos que la inflación sea 3% mensual de acá a julio 2022, nuestros pagos mensuales por convergencia van a ir aumentando todos los meses un poco más que ese 3% para recuperar para del aumento total que deberían haber aumento de una sola vez las cuotas desde febrero de este año», explicó a minutouno.com el físico Alberto Petriella y tenedor de los créditos UVA.

Así las cosas, sin la fórmula de convergencia las cuotas debería sufrir desde febrero un alza del 32% para los que no entraron al congelamiento de Macri; y un 53% para los que sí habían hecho uso de ese esquema. Como resultaría impagable para los deudores pasar a tener un aumento tan alto en un año, es que el Gobierno resolvió prorrotear ese incremento a lo largo de 18 meses con subas de entre 6% y 9%.

A modo de ejemplo, Petriella detalló cómo se irían las cuotas si se aplicara el 32% y 53% respectivamente.

Caso A: sin congelamiento de Macri. Suponiendo una cuota de unas 470 UVAs.

– Cuota de marzo 2020: $24.000, congelada en este valor hasta enero 2021.

– Cuota febrero 2021 con fórmula de convergencia: $25.500. Es un incremento de 6.6%.

– Cuota de febrero 2021 si NO hubiera convergencia (o sea, descongelamiento total): $31.700. Es un incremento del 32%.

Caso B: con congelamiento de Macri. Suponiendo una cuota de unas 470 UVAs.

– Cuota de marzo 2020: $20.700, congelada en este valor hasta enero 2021.

– Cuota febrero 2021 con fórmula de convergencia: $22.400. Es un incremento de 8.5%.

– Cuota de febrero 2021 si NO hubiera convergencia (o sea, descongelamiento total): $31.700. Es un incremento del 53%.

Por otro lado, el DNU que dispuso el congelamiento de las cuotas a marzo de 2020 también propone que la diferencia entre la cuota de 2020 y lo que debía haberse abonado hasta enero 2021; más la diferencia entre la fórmula de convergencia y julio de 2022 se transforma en UVAs y pasa al final del crédito. O bien cada deudor puede ir al banco y negociar otra forma de cancelarlo.

Ferraresi, en tanto, adelantó además que a partir de junio “la fórmula UVA no existirá más sino que ajustará por crecimiento salarial”, como lo hace la fórmula HoGar del plan Procrear.

«La vivienda debe ser un derecho y el Estado ordenar las herramientas para que eso suceda. El Estado tiene que estar presente para como nos dice el Presidente, primero los últimos», afirmó el ministro.

LOS CRÉDITOS UVA AUMENTARON HASTA 200% EN 3 AÑOS

Tomando el caso de una familia que sacó un crédito por $2.500.000 en diciembre de 2017, pagó como primera cuota $11.300. Ese tenedor del préstamo no pudo entrar al congelamiento dispuesto por Mauricio Macri en agosto de 2019 porque compró por más de 140.000 UVAs. A marzo de 2020, la cuota ( que al día de hoy sigue congelada) se disparó a $27.400.

Esa cuota de enero 2021 si no estuviera congelada sería hoy de $34.900. A su vez, a la fecha, hoy debe $7.300.000, es decir, el capital que adeuda aumentó 200% diciembre 2017 a enero 2021.

MinutoUno.-