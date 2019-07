EN ROQUE PÉREZ SE LES FUE DE LAS MANOS UN OPERATIVO DE TRÁNSITO. ESTUVIMOS ALLÍ, NADIE NOS LO CONTÓ

Durante la tarde de ayer jueves 11 de julio, personal de GAD (Grupo de Apoyo Departamental) junto a inspectores de tránsito municipales, llevaron a cabo un operativo de control en la esquina de avenida Sarmiento y Avellaneda de Roque Pérez.

RPEREZNETONLINE.COM.AR estuvo en el lugar y por eso podemos informar lo que vimos. Nadie nos contó nada, lo que vimos no nos gustó.

A un joven se le pidieron los papeles del auto, un Fiat Uno blanco que circulaba sin la chapa patente delantera colocada (estaba en el parabrisas). El chico es Juan Manuel Salas, que no tenía en su poder los papeles, motivo por el cual llamó a su padre, Homero (Homerito) para que se los alcance. Cuando el padre llega al operativo además del carnet y cédula verde le piden el seguro, le muestra la póliza, pero uno de los policías le habría dicho que no era prueba de que estaba pago el seguro, por lo cual desde la productora le envían el comprobante a través de un whatsapp, pero el policía le habría dicho que eso no era suficiente y que «necesitaba ver el papel del pago del seguro». Si pasó esto, es una muestra del total desconocimiento de las leyes, que ahora desde 2018, permiten circular con lo que se llama «tarjeta de circulación» en soporte digital, o sea, podemos tener el comprobante en nuestro celular y eso ya es legal. NO ES OBLIGACIÓN CIRCULAR CON «LOS PAPELES IMPRESOS DEL SEGURO». Y dentro de poco tiempo, también se permitirá circular con la tarjeta verde o azul digitalizada y no impresa.

El tema es que Homero Salas nervioso, habría alzado la voz y habría intentado tocar o señalar con un dedo al oficial que le pedía las cosas, por lo cual el oficial habría reaccionado arrojando al suelo a Salas y con ayuda de otros oficiales lo esposaron y lo redujeron. Según Salas hasta le pagaron cuando estaba en el piso, lo que si pasó habría ocurrido antes de nuestra llegada. Lo que nosotros vimos es a este roqueperense tirado en el piso, esposado y luego cuando lo pararon, estaba con dos policías agarrándolo. Vimos también a una oficial con una itaka, muy enojada, demasiado para nuestro gusto. Una itaka que es innecesaria en un operativo de tránsito en Roque Pérez. Y vimos a Homero bastante alterado y gritando, con lo cual quisimos calmarlo (es nuestro amigo). Y Homero se calmó pero decía que le habían pegado. Tenemos que destacar que ninguno de los policías del GAD que estaban allí conocieron a Homero, al concejal Aurelio Castellani (que se presentó como tal pero lo ignoraron), ni a quien redacta esta nota. Y esto es malo, porque trataron a Salas como si hubiera matado a 20 personas, como si fuera un delincuente buscado por la Interpol o el FBI. ¿Estamos todos locos?, ¿qué les pasa a los del GAD?. En Roque Pérez no pueden reaccionar así, jamás. Desde las fuerzas de seguridad no se puede reaccionar peor o de la misma manera cuando alguien les dice o les hace algo. Ellos están para preservar el orden, no para alterarlo más.

Por suerte después llegaron policías de Roque Pérez que conocían a todos los que estábamos, todo se calmó, Homero fue a la comisaría, se tomó declaración a testigos y en menos de una hora, Salas se fue de la comisaría con su familia. Cabe destacar que a la comisaría fuimos Juan Manuel, Aurelio Castellani y quien redacta esta nota, en el mismísimo Fiat Uno del cual habían pedido todos los papeles (o sea que el auto tenía todo).

Nadie debe reaccionar mal ante las fuerzas de seguridad, pero quienes trabajan en las fuerzas de seguridad deben mantenerse en calma siempre.

REPETIMOS: ES INNECESARIA UNA ITAKA Y TANTO BARDO PARA HACER UN OPERATIVO DE TRÁNSITO EN ROQUE PÉREZ Y EL GD DEBERÍA TENER GENTE QUE SEPA QUIÉNES SOMOS EN ROQUE PÉREZ.

Homero Salas además es bombero voluntario y más de una vez ha trabajado junto a la policía en varios siniestros, hasta refacciono la propia comisaría, reparó techos, salas, etc. Pero claro, si viene gente que no conoce a nadie en Roque Pérez, pueden pasar estas cosas. También Salas es el presidente del Partido Justicialista, pero primero, es un vecino igual que todos nosotros.-

