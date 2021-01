EN ROQUE PÉREZ: NO SE REALIZARÁ CAMBIO ALGUNO EN CUANTO A HORARIOS Y ACTIVIDADES HABILITADAS DURANTE EL FIN DE SEMANA EN CURSO

COMUNICADO OFICIAL

El Municipio informa que, dado que la provincia de Buenos Aires aún no ha notificado ninguna medida respecto al decreto presidencial que establece nuevos parámetros de cara al crecimiento de casos positivos de covid en el territorio nacional y que nuestra ciudad no ha tenido un crecimiento significativo de los mismos durante los últimos días, NO SE REALIZARÁ CAMBIO ALGUNO EN CUANTO A HORARIOS Y ACTIVIDADES HABILITADAS DURANTE EL FIN DE SEMANA EN CURSO.

Municipio de Roque Pérez.