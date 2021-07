En Roque Pérez: ¿Están listas las “listas”? Más misterio que la fórmula de la Coca Cola

Hermetismo total de las fuerzas políticas roqueperenses respecto a todos los nombres de las listas, que se presentarán en las próximas PASO. Y uno se pregunta ¿por qué? si solo renovamos seis (6) concejales aquí, además de legisladores. Quizás porque en el pensamiento de la mayoría, circula aquello de que estas elecciones podrían marcar tendencia para las elecciones generales del 2023.

Lo que conocemos hasta ahora es que del lado del oficialismo algunos han agradecido la propuesta para estar en “la lista de Chinchu”, pero no irán. Y no conocemos nombres de esa lista, o sea los que han dicho que si.

Por el lado del Frente Renovador, la lista sería encabezada por el concejal y actual presidente del HCD, Maximiliano Sciaini, quien va a internas dentro del Frente de Todos (PJ) contra el oficialismo. Sciaini tiene ya su gente que lo acompaña desde varias elecciones pasadas.

Luego, en la oposición la UCR y el PRO, Coalición Cívica y radicales en la CC, más y sectores independientes, irán también a internas. La UCR postularía a Leandro López, mientras que resurge la figura de Jorge Jesús Cravero por el lado del PRO CC como primer candidato y el actual concejal Juan María Cravero expresó que “se van a sorprender con nuestra lista”.

Por último, Cristian Castellani armó una lista representando al partido de Guillermo Moreno, denominado “Principios y Valores”.

4 días restan para presentar las listas, así que mucho tiempo no les queda.

Muchos vecinos sueñan con que las personas que ellos voten para concejales, no terminen yendo a trabajar de otra cosa. Dicen que Roque Pérez ha tenido ya demasiados candidatos/as testimoniales y eso no es muy ético.

La gente los vota para que ocupen un lugar en su banca y no para que en su banco tengan más dinero en su lugar, al ocupar un cargo mejor.

No es ético pero ya se hizo varias veces, es hora de que en el HCD se sienten los primeros candidatos votados por el pueblo y no el suplente del suplente.-