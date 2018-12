¿CUÁNDO RESPETARÁN QUE LA EDUCACIÓN PÚBLICA ES LAICA?

La educación pública en Argentina es laica.

La educación pública en TODOS los establecimientos educativos de Roque Pérez es laica.

A ver autoridades educativas y docentes. Les doy la definición de lo que significa “Educación laica”: Educación laica es un tipo de educación que se brinda formalmente desde el Estado pero que no está basada en ninguna doctrina religiosa. Su principal función es IGUALAR las posibilidades de acceso a la educación y al conocimiento SIN distinción de credo NI religión.

¿Es tan dificil respetar esto?.

Hace más de 20 años en un jardín de infantes de Roque Pérez se les regalaba los egresados una cadenita con una cruz de la religión cristiana.

Hoy más de 20 años de ese episodio se le sigue dando a los alumnos todo tipo de obsequios o símbolos ligados a la religión católica, por ejemplo: arbolitos de navidad. Además se los lleva a los alumnos a ver a los peregrinos que van hacia Luján, etcétera, etcétera etcétera. Ésto queridas autoridades educativas y queridos docentes ESTÁ MAL. Por más que se haya hecho “toda la vida”, sigue estando mal porque la educación pública, les vuelvo a repetir, es laica, libre de religión y si vos le regalás un arbolito de navidad a un nene cuya familia es atea o de otra religión, no estás respetando las minorías, no están haciendo caso a las bases de la educación pública que es laica y que es para no diferenciar a ninguno de los chicos, para que TODOS sean iguales. Esto es lo mismo que regalar un escudo del partido justicialista o un escudo de River a los nenes y no respetar a quienes piensan diferente o a quién sus familias piensen diferente.

¿TAN DIFÍCIL ES QUE LOGREN COMPRENDERLO?

Me gusta: Me gusta Cargando...