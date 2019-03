En medio de una clase, una alumna de la UBA escrachó a un profesor denunciado por abuso

Magdalena no estaba segura, pero todo indicaba que el hombre que estaba hablando era el mismo que su amiga había denunciado por acoso. El hombre que ya tenía otras 15 denuncias por alumnas que habían sido acosadas por él desde 1998.

Se lo comentó a su amiga por Whatsapp, no lo podía creer. Sus compañeras que estaban en la clase con ella le dijeron que no se le ocurra decir nada. “No podía no decir nada, con qué cara le decía a mi amiga que lo tuve enfrente y no le dije nada. Entonces me animé”, dijo la alumna en declaraciones a minutouno.com.

De la forma más respetuosa que tuvo, Magdalena Magnelli lo enfrentó y le dijo: “Usted tiene varios antecedentes. Una de mis mejores amigas sufrió un acoso por parte de usted. Yo en diciembre junté más de 15 testimonios de chicas que fueron acosadas por usted. Estaría bueno que antes de aplaudir un contenido sepamos de quién se trata y la pregunta apunta a si usted va a ponerse a disposición de estas chicas. Es muy grave la acusación porque incluso se dio en el marco de la Facultad”.

“Quise hacerlo de la forma más respetuosa posible para que nadie me interrumpiera. Igual él no se inmutó. Me respondió como si le estuviera preguntando sobre un fármaco”, agregó Magdalena en declaraciones a este portal.

En ese sentido, contó que “fue todo muy casual porque en diciembre nos pudimos en contacto con las chicas denunciadas para ver cómo empezábamos las acciones legales al respecto. No sólo judiciales sino, sobre todo en la UBA“, explicó.

La alumna tiene miedo de que la Universidad tome represalias al respecto. “Tengo miedo de que me pase algo, sí. Cuando salimos de la clase un grupo de ayudantes me dijo que me apoyaban y que nos quedáramos tranquilas, pero nunca se sabe. Pensé que iba a quedar en el ámbito universitario no que iba a salir a la luz”, sostuvo.

El hombre intentó defenderse de las acusaciones e insinuó delante del aula repleta que la joven que lo denunció en 2015 malinterpretó sus intenciones. “Ella se sintió incómoda y todo fue malinterpretado. El problema que va a tener es que me parece en función de cómo vemos los varones, que nos cuesta ver mas allá de la belleza de la mujer”, dijo.

La amiga de Magdalena fue la primera que hizo pública la situación que vivió con Rodolfo Rothlin en un foro de la facultad en el 2015, alguna de las preguntas que le hizo fueron:

¿Qué grado de responsabilidad sentís en estar sentada acá conversando conmigo? Yo imaginaba que se refería, a que yo era una nadie para él y él alguien jerárquicamente por encima.. Ahora me doy cuenta de que el asumía una responsabilidad respecto a sus intenciones en estar con una alumna en su oficina.

–Hace calor, sacate la campera! No, está bien, respondí. – Sacate la campera, eso demuestra seguridad!- Insistía. -“Pongámonos cómodos”.

-“Decime las cosas mirándome a los ojos”.

–Sos muy madura, escuchandote hablar no puedo creer que tengas 19 años, me gustaría que tengas unos 26, me encantaría hacer una proyección. Me cuesta mucho imaginarme que tenes 19 años. (En ese momento yo creí que hacía referencia a mi trayecto como estudiante. Ahora me doy cuenta que hablaba de algo personal).

– No voy a dejarte ir, no quiero que se termine esta charla, no sé cómo terminar esta charla.

-Se nota que tenes un bocho que todo el día trabaja, nunca paras para conseguir lo que queres, lo percibo, me doy cuenta, sos alguien creativa seguramente.

– El único defecto que tenés es que sos muy linda. Por que…. qué pasa si todo tu contenido intelectual y como te mostras lo ponemos en una chica fea? Para mí no es lo mismo !!!

-Sos linda !!! Vos te ves linda? Como te gusta que te vean los demás? Por tu foto o por tu bocho?

-Yo no quiero que me conozcas como un titular de cátedra, yo quiero que me conozcas como R.P.R – mencionando su nombre.

-Te voy a acompañar a la puerta, va… al lugar donde nos encontramos, el ascensor, el lugar donde te SECUESTRÉ. Acordate de esta charla, acordate de todo esto. Yo se que te vas a volver a tu casa pensando en todo esto.

Nota gentileza de MinutoUno.-