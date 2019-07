PARECE UNA JODA: EN MAYO SE INFORMABA QUE SEGUIRÍAMOS EXPORTANDO GAS. EN JULIO, NO HAY NI PARA EL GNC

Tal como se informaba por ejemplo en «El Cronista» en su edición del 26 de mayo de 2019, se seguiría exportando gas y habría más ventas a Chile (la foto es de ese medio). Los demás medios informaban lo mismo.

Hoy, a menos de dos meses de esas noticias y supuestamente debido al frío, varias estaciones de servicio, las de Roque Pérez incluídas, tienen limitado y suspendido el expendio de GNC (Gas Natural Comprimido) debido a la escasez de gas y para evitar que el consumo domiciliario se quede sin este hidrocarburo. O no se planifica, o no se piensa, o e informa cualquier cosa. Lo cierto es que antes se vendía gas y ahora no hay ni para el GNC. Parece joda, pero es la triste realidad.-

