EN LA «YPF» DE ROQUE PÉREZ AÚN NO ACEPTAN PAGOS CON LA APP «CUENTA MI DNI»

Lamentablemente para los usuarios de la aplicación «CUENTA MI DNI», todavía en la estación de servicio y en el local «Full», que está en Ruta 30 y Ruta Nacional 205 del partido de Roque Pérez, no aceptan pagos con la APP Cuenta «MI DNI», a través de la cual los usuarios poseen muchas promociones, como ser, a devolución de $500 en la carga de combustibles.

Pero además, esta APP nos permite circular sin dinero en efectivo, algo que es muy bueno ya que no se tiene el temor de robos y además, evitamos posibles contagios de Covid-19 al ir al cajero o al tener billetes que toca todo el mundo.

En este sentido, cabe destacar que existe la posibilidad de que en muchos cajeros automáticos del país, la gente se haya podido contagiar de coronavirus al utilizarlos sin las prevenciones necesarias.-

Una vez más, informamos que para abrir y tener la APP de la CUENTA MI DNI, no es obligación ser cliente del Banco Provincia, ni de ningún banco. Uno instala la APP y si no tiene cuenta en los bancos, desde el propio Banco Provincia le abren una cuenta gratis (caja de ahorro en pesos) y le envían una tarjeta de débito sin cargo, no cargos mensuales.-



