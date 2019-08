En la era de los panqueques . . . ahora le tocó a Nai Awada. Pide apoyar a Macri

Nai Awada se sumó a la convocatoria de Luis Brandoni pidiéndole a la gente marchar por Mauricio Macri, con un particular mensaje: “Me sumo a la marcha del 24 de agosto. Somos muchos los artista (SIC) que no apoyamos al kirchnerismo aunque no parezca. Yo te apoyo Mauricio Macri y te deseo lo mejor. Se lo PADRAZO que sos y tu vocación como presidente”. Esta noticia salió en algunos portales como MinutoUno. Lo que RPEREZNETONLINE.COM.AR hizo es chequear si realmente el twitter pertenecía a Awada y pese a que no está «oficializado», parece ser el twitter de ella, por las cosas que ha ido subiendo cada día.-