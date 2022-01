En 2002 Yabrán habría firmado una escritura en Estados Unidos. Dialogamos con la madre de Cabezas en 2002 cuando viajaba a ver la supuesta firma de Yabrán

En julio de 2002 apareció la supuesta firma de Yabrán en una operación inmobiliaria en Estados Unidos.

Justo en julio de 2002 viajé hacia España con mi familia y en el aeropuerto de Ezeiza me encontré con Norma, la mamá de José Luis Cabezas. La saludé lamentando lo de José Luis, ya que además, éramos colegas fotógrafos y Norma me contó la historia de su viaje, se iba a Estados Unidos. Nos sacamos una fotografía con Norma en ese momento (la foto que ilustra esta nota).

Viajaba con ayuda de Duhalde y para comprobar la supuesta firma de Yabrán en la venta de un inmueble. Pero antes de que Norma pudiera ver esos papeles, al parecer hubo un incendio en el lugar y no pudo verlos. Un nuevo misterio que se suma al resto por el suicidio o no, del empresario multi millonario.

Norma Marotti, falleció el 12 de junio de 2017 cuando tenía 84 años. Murió sin saber realmente la verdad del crimen de su hijo, una verdad que aún desconocemos, pero que no olvidamos.

Carlos Zampini

Transcribimos de manera textual, parte de una nota del diario Clarín del 01/07/2002 sección política:

“Dijo que era Yabrán, me mostró su pasaporte y firmó”

La escribana Racine Mai es vietnamita, pero vive en Palmdale, un pueblo de EE.UU. Allí, hace diez meses, certificó la presencia y la firma del empresario. Ahora, teme por su vida.

La escribana que certificó la firma de Alfredo Yabrán en una escritura por la venta de una casa en la ciudad de Los Angeles el año pasado, preguntó si debía temer por su vida después de averiguar quién era su cliente.

La escribana, Racine Oanh Mai, 34 años, es de origen vietnamita y no habla castellano. El 24 de agosto del año pasado, una persona que dijo llamarse Alfredo Yabrán y que se identificó con un pasaporte argentino, se presentó ante ella en su oficina en la ciudad de Lancaster, a 100 kilómetros al este de Los Angeles.

Según la Justicia argentina, Yabrán se suicidó el 20 de mayo de 1998, antes de ser arrestado bajo la acusación de ser el instigador del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. Pero tres años y tres meses después, según reveló ayer Clarín en exclusiva, la firma del empresario apareció en una transacción inmobiliaria en Estados Unidos. En la escritura que certificó la escribana Mai, se transfirió la propiedad de una casa que pertenecía a Yabrán, a nombre de Yabito Corporation, una empresa inmobiliaria de Yabrán en California y cuya existencia era hasta ahora desconocida.

La casa está ubicada en el número 20810 de la calle Bassett Street, en el barrio de Canoga Park en Los Angeles. Cuando, a pedido de Clarín, un fotógrafo de la agencia Gamma llegó, el 15 de mayo, hasta el lugar, un hombre armado con una carabina le dijo que lo mataría si sacaba una foto de la casa.

«¿A quién están investigando? Díganme qué es lo que está ocurriendo. ¿Debo temer por mi vida?», dijo la escribana Mai en un mensaje de correo electrónico el 10 de junio. El 15 de mayo, el mismo día de la amenaza al fotógrafo, Mai había conversado telefónicamente con Clarín acerca de la misteriosa firma de Yabrán.

Cuando se le informó que el hombre que había firmado la escritura supuestamente se había suicidado más de tres años antes, Mai no dio muestras de sorpresa y dijo que no tenía idea de qué se le estaba hablando. Y ratificó que una persona que se presentó como el empresario argentino fue hasta su oficina diciendo que pasaba por la ciudad y que quería registrar una escritura. «Apareció ante mí, mostró su identificación y firmó», dijo.

—¿Qué tipo de identificación mostró?

—Era un pasaporte argentino.

—¿Recuerda su aspecto?

—No. Usted comprenderá que yo veo a mucha gente todos los días.

—¿Usted conoce a Carlos Sánchez?

—Sí, ocasionalmente me llama para pedirme mis servicios.

Carlos Sánchez es el presidente de Yabito Corporation, la empresa a la que Yabrán transfirió la propiedad de la casa de Bassett Street. Inmediatamente después de obtener la transferencia de titularidad de la casa, Sánchez la vendió a un matrimonio de Los Angeles en la suma de 238.000 dólares. Sánchez era también el apoderado de Yabrán en California.

Al mes siguiente de la entrevista telefónica, la escribana Mai volvió a comunicarse con este diario por medio del correo electrónico. Para entonces, pareció que se había quedado pensando en su encuentro con el misterioso argentino, o averiguó de quién se trataba, porque aportó más datos. El 10 de junio, escribió:

«Estoy muy preocupada de que este hombre haya muerto y que alguien me haya engañado para hacerme creer que el hombre que firmó frente a mí no es quien decía ser. Yo le aseguré que no tenía idea».

Después de que Clarín le envió, también por correo electrónico, un artículo del diario Los Angeles Times en el que se relata el suicidio de Yabrán y un retrato en el que se ve al empresario sonriente sosteniendo una fotografía del reportero de la revista Noticias José Luis Cabezas, la escribana Mai comentó el 14 de junio:

«Definitivamente no es la persona que firmó ante mí. De la fotografía se deduce que es robusto. He estado exprimiéndome el cerebro para hacer memoria. Pienso que este hombre promediaba los 40 años y era de complexión media».

Los recuerdos de la escribana permiten avanzar poco en dilucidar el misterio de Yabrán en California. Si el empresario realmente se encontrara con vida, todo hace pensar que habría hecho esfuerzos por cambiar su apariencia, de manera que alguien como la escribana Mai, que jamás había visto antes su rostro ni sabía de quién se trataba, hubiera podido reconocerlo a través de una fotografía 10 meses después del encuentro.

Si un impostor tomó su lugar, seguramente debió haber usado un pasaporte falsificado, a nombre de Yabrán y con el número de su cédula de identidad, pero con otra foto. Además, esa persona sabía imitar, casi a la perfección, la firma del empresario, según testimonios de peritos calígrafos que reprodujo Clarín en su edición de ayer y que compararon la firma de la escritura con otras que se sabe fehacientemente que pertenecieron a Yabrán.

En la entrevista telefónica, Mai aseguró que leyó el nombre que estaba en la escritura, comprobó que era el mismo impreso en el pasaporte, miró a la persona que se encontraba frente a ella y lo verificó con la fotografía.

Es muy posible que haya tomado esos recaudos antes de certificar esa firma. La profesión de escribano, o notario público, en Estados Unidos, no es tan restringida como en la Argentina, donde los escribanos deben ser abogados y poseer una matrícula, que es otorgada en cuentagotas. En cambio, en California, cualquier persona mayor de 18 años que aprueba un examen está habilitada para ejercer la profesión. De hecho, en el estado existen más de 120.000 «notarios públicos».

Pero posiblemente a causa de esta proliferación, las leyes del estado de California son muy escrupulosas en lo que se refiere a la protocolización de escrituras. Obligan a los profesionales a tomar todos los recaudos para verificar la identidad de los firmantes y hacen pasibles de sanciones civiles y penales a los escribanos que, a sabiendas, otorguen fe pública a un documento adulterado.

«Yo soy sólo una escribana que estaba haciendo mi trabajo», escribió Mai en otro correo electrónico, cuando Clarín le solicitó más precisiones sobre su supuesto encuentro con Alfredo Yabrán y sus relaciones comerciales con Carlos Sánchez, de Yabito Corporation. Y agregó: «No quisiera involucrarme más, esto es demasiado para mí. No quiero estar en el medio de una investigación sobre un crimen mafioso».

Acerca de Sánchez, Mai dijo que lo consideraba una «persona agradable» (a nice person), pero que últimamente no había podido conversar con él acerca de la misteriosa firma en la escritura. «Llamo a su oficina, pero nunca está», dijo.

Racine Mai era una de las escribanas que Sánchez contrataba a menudo para intervenir en los negocios inmobiliarios de Yabito Corporation, o los que efectuaba a título personal o de su esposa. Según los registros a los que tuvo acceso Clarín, Sánchez contrató al menos otras tres veces a la escribana Mai.

En una oportunidad, en setiembre de 1998, intervino en una escritura en la que se transfirió la titularidad de un edificio en el número 37824 de la calle 5 de Palmdale, la principal propiedad de Yabrán en California, de Yabito Group a Yabito Corporation. Yabito Group es una general partnership, el equivalente a una «sociedad de hecho» que también pertenecía a Yabrán y Sánchez y en nombre de la cual se adquirieron terrenos, locales y otras propiedades en el sur de California. En otro informe que se publicará mañana como parte de esta investigación, se revelará en detalle el número, valor y ubicación de las propiedades de Yabito Corporation y Yabito Group.

Mai también fue la escribana que certificó la firma de Sánchez en una escritura de 1999 (y cuyo facsímil se reproduce en esta edición) por la cual el testaferro de Yabrán le vendió a otro matrimonio de Los Angeles, el de Alan y Blanca Cadena, la propiedad de otra casa en Los Angeles que había estado a nombre de Yabrán y que éste transfirió a Yabito Corporation dos meses antes de suicidarse.

En junio de 2000, Racine Mai también suscribió otra escritura en la que Lilia M. de Sánchez (su nombre completo es Lilia Maria Petrelli) le transfirió a su marido la propiedad que ambos compartían en un condominio en un barrio de la ciudad de Los Angeles.

La elección de Mai como la persona que debía certificar la firma de Alfredo Yabrán, o de quien tomó su lugar, no parece haber sido una decisión tomada al azar. Tenía una relación de negocios previa con Yabito Corporation y con Sánchez.

Además, su desconocimiento del español y el hecho de provenir de Vietnam, a un mundo de distancia de la Argentina, aseguraba que ni el nombre ni el rostro de Yabrán le resultarían de algún modo conocidos.

«Es como si un residente de Mongolia llegara a la Argentina para certificar la firma en un documento o una escritura relacionada con su país», comparó un escribano local.

A pesar de estos antecedentes, Racine Mai tiene vinculaciones de negocios con la comunidad latina. Mai trabaja como agente de ventas en la empresa Urban First Funding Corporation, un broker inmobiliario de la ciudad de Lancaster, en el condado de Los Angeles.

El dueño de Urban First Funding, Dean Henderson, es un dirigente de la Cámara de Comercio Hispana del Valle del Antílope, la región que abarca a las ciudades de Palmdale y Lancaster y que, como todo el sur de California, tiene una alta concentración de población latina, principalmente originaria de la vecina México. Al igual que su jefe Henderson, Racine Mai es miembro de la Cámara Hispana.

También figura como vocal del Partido Republicano de la zona, del cual Dean Henderson es uno de sus principales dirigentes, además de ser miembro de la comisión de planeamiento urbano de Palmdale, el organismo del gobierno municipal que debe aprobar los proyectos inmobiliarios en la ciudad.

Nota de Clarín.-

