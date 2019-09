El viento complica el combate de los incendios en Córdoba

El secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes de Córdoba, Claudio Vignetta, afirmó que la situación es «mucho mejor que ayer y el viernes, el incendio está controlado oficialmente en un 60%». Sin embargo, pronosticó para este domingo una jornada de arduo trabajo.

Unos 150 bomberos trabajan en el lugar se enfrentan con una situación «muy inestable, por causa del intenso viento que ya comenzó. Esto indica que se pueden prender y apagarlos diferentes sectores».

Incendios en Córdoba: Foto: La Voz.

Vignetta aseguró que en este momento no hay riesgo en viviendas y que solo quedan 10 evacuados de los 90 que se habían registrado anoche. Destacó que no tienen reportes de daños en domicilios particulares y que no vieron casas afectadas por el fuego mientras trabajaban en la extinción.

Además de los bomberos hay seis aviones hidrantes trabajando para lanzar agua en las zonas más calientes. «Nada se va a apagar solo», precisó Vignetta, al tiempo que indicó que las condiciones del clima son adversas para el trabajo de los bomberos ya que al viento que se espera para este domingo, se suma la larga sequía que hay.

La Cumbre y Villa Giardino son localidades del norte del Valle de Punilla, están separadas entre sí por unos 10 kilómetros de distancia y a 90 kilómetros de la capital provincial. El miércoles pasado el gobierno provincial había enviado un alerta de riesgo extremo de incendios que se extendería hasta este domingo. Nota gentileza de MinutoUno.-

Foto gentileza de La Nueva Mañana.-