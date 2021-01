«El sector menos pudiente ya no puede comer carne»

«El sector menos pudiente ya no puede comer carne».

Lo aseguró el presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías. Los cortes subieron en diciembre casi el 20% y 75% en el último año.

La inflación va al galope en todos los rubros de la economía. En las carnicerías se sintió fuerte en el mes pasado, pero el acumulado anual es desorbitante. Según el relevamiento de precios minoristas realizado por el Rosgan (mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario y compañías consignatarias), los cortes de carne vacuna mostraron en diciembre pasado un aumento del 19,9% y un alza anual del 74,8%.

rior”, agregó el informe semanal de Rosgan. En comparación con los valores de diciembre de 2019, la entidad añadió: «El pollo incrementó su precio un 57,9% y el cerdo un 59,3%, unos 15 puntos menos en relación a los cortes de carne vacuna”.

Acerca de la inflación que parece imparable, el presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, Alberto Willams, consideró este lunes: «El aumento de la carne es desmedido. Un kilo de milanesas a 700 pesos ya es incomible. La carne es incomible para los argentinos. Va a haber un sector muy chiquito que la va a poder pagar. Las ventas van a seguir bajando». En declaraciones a El Destape Radio, el empresario llamó la atención por la situación económica de los frigoríficos y sus trabajadores.

«No van a poder pagar los salarios porque baja la faena. Es preocupante. Tenemos una pandemia que no nos va a dejar tranquilos. No se puede trabajar así», lamentó. Asimismo, indicó que primero se tiene que cuidar al mercado interno y vender el excedente, pues sino se deja a la población nacional sin la posibilidad de acceder al alimento.

«Para exportar tiene que haber más producción o tiene que estar la carne tan cara que el argentino ya no la pueda comer. Vamos por ese camino, pero no creo que un gobierno peronista como éste vaya a permitir que la gente no coma carne», opinó. Asimismo, Williams pidió que se aúnen los esfuerzos de todos los sectores, productores, industriales y comerciantes, para favorecer el consumo nacional, e inclusive, insinuó la necesidad de algún tipo de intervención estatal para frenar la tendencia.

«Alguien le tiene que poner freno a esto de alguna manera. Vendamos de carne lo que sobra pero lo que se necesita acá no. Acá se perjudica al sector menos pudiente que ya no puede comer. Yo no pido que se funda el campo ni que se funda la industria. Pido que colaboremos todos a ver cómo podemos hacer», abogó.

No obstante, el presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías criticó al sector primario y aconsejó una negociación entre las partes para llegar a acordar algún plan de precios. «Ahora anuncian un paro. Están desmedidos. ¿Qué es lo que quieren ahora? Hay que sentarse y dialogar en serio para ver cómo podemos tirar 4 o 5 meses con un precio más o menos accesible para la gente», recomendó.

Por último, el referente carnicero insistió sobre el estado delicado del sector que representa. «Uno está pensando en que no cierren los negocios. Los carniceros a este paso estamos todos en la lona. Una bondiola de cerdo en marzo valía $80, $90. Hoy, $550. Hoy lo que se produce de cerdo es para el consumo externo. Lo único que nos está salvando es el pollo que está un poco más barato pero tampoco rinde lo mismo que la carne. La situación la veo muy difícil porque la pandemia sigue avanzando», finalizó.

Nota gentileza de Infonews.-