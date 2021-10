El secretario general del Sindicato de la Alimentación, Rodolfo Daer, aclaró que en las fábricas no hay un «clima de desabastecimiento» pero enfatizó que la política de control de precios debe ser tomado como algo realmente coyuntural y pidió que se trabaje en un acuerdo multisectorial que garantice cambios reales.

En comunicación con el programa Toca y Daca, de AM750, Daer hizo foco en la necesidad de terminar con la pobreza e inflación, dos problemas «históricos» que azotan a la Argentina. «El 40% está en situación de pobreza. Es tremendo lo que se está viviendo. Cada vez hay más gente en las calles, cada vez hay más gente revolviendo la basura. La desesperación de la gente en la búsqueda de trabajo. Hay una pauperización de sectores medios», sostuvo el sindicalista.

«Los que más sufrimos la inflación somos los sectores asalariados: jubilados, los sectores medios, los sectores del trabajo», advirtió Daer, quien sostuvo: «Es cierto que el Gobierno tomó medidas de emergencia, transitorias, que pretenden paralizar el proceso inflacionario a fin de encontrar el marco de discusión para el ordenamiento protegiendo los salarios de trabajadores, jubilados, sectores medios que son los que más se perjudican».

En esa línea, el sindicalista y ex cabeza de la CGT opinó que lo implementado para controlar precios en las góndolas «son medidas de coyuntura, transitorias, no son medidas de fondo». Daer aclaró que «toda iniciativa para proteger el salario es bienvenida pero también sabemos que la experiencia histórica no se resuelve la inflación con todos estos procesos«.

«Tiene que ser el inicio de una discusión mucho más profunda», insistió el dirigente para luego señalar que nada garantiza que tras los 90 días de congelamiento no se produzca una ola de aumentos: «Si uno toma la experiencia histórica, el día después se produce una corrida que golpea muy duro a todos los asalariados».

Pero, si bien no puede garantizar que los precios no se disparen, aclaró que el desabastecimiento no sería un problema. «El sector nuestro depende mucho de las materias primas: la hojalata incide en los envases que están en las góndolas, los productos del campo dependen del trigo, maíz… (…) pero no veo el clima en las fábricas de no producir. No existe. No hay directivas de paralización, al contrario: se trabajan horas extras. Y eso es por la demanda del mercado interno gracias a las políticas del Gobierno».

EL LUNES TRAS LAS ELECCIONES

«Después de las elecciones espero, con la madurez del sector al cual pertenezco y de la oposición, haya acuerdos políticos porque a nadie le favorece el agudizamiento de la pobreza y la situación que vive nuestro país», planteó Rodolfo Daer respecto de las elecciones generales de noviembre.

Con un claro mensaje al macrismo, el cual busca borrar para siempre a las indemnizaciones, Daer abrió un paréntesis sobre las cosas que no son negociables y subrayó que «la generación de empleo no pasa por quitarle derechos a los trabajadores. No pasa por ahí».

«Si le va bien o mal (al oficialismo en las elecciones) tiene que haber diálogo (con los sectores) porque los problemas del país son gravísimos», pidió el sindicalista que representa a los trabajadores de la Alimentación.

Nota gentileza de Infonews.-