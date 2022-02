El SARR cerró una tercera edición histórica con grandes campeones

Del Zotto el gran ganador entre las motos durante el SARR 2022. Foto: FB South American Rally Race

La organización del South American Rally Race dispuso una salida desde la ciudad bonaerense de Carmen de Patagones, cercana a la rionegrina de Viedma, luego de que en la Etapa 8 del SARR se registraron problemas para los traslados entre el especial y el enlace.

Las Motos en la Etapa 9

Leonardo Cola fue primero en el tramo que unió y que culminó en Carmen de Patagones, con un tiempo de 00:12:01 segundos, seguido por Guilherme Bissotto y Joaquín Debeljuh.

Flavio Del Zotto y su moto 9 se quedaron con la competencia en M1, seguido por Julián Kozac, con Honda, y Leonardo Cola, con Yamaha.

“Venía tranquilo y me puse a pensar de lo que fue llegar acá, al final, cuando muchos se quedaron afuera. El último camino con barro pensaba que me iba a quedar y que tendría que hacer cruzar la moto mientras empujaba porque aparecen situaciones”, aseguró el rider de BMW, y campeón en motos, ante la requisitoria de Télam.

En M2, Iván Martín fue el mejor, seguido por Diego Roldán, mientras que en tercera colocación llegó el alemán Fabián Von Thuengen.

Quads

La categoría Q1 tuvo como vencedor este sábado a Francisco Moreno, quien marcó el ritmo con un tiempo de 03:23:59 segundos, seguido por Tobías Carrizo y Andrés Frini.

En la general, Facu Viel se llevó la coronación, seguido por Frini y Moreno, entre los tres lugares de importancia.

«Estoy muy feliz de lograrlo y que también lo festeje mi hermano. Me encuentro muy emocionado, el SARR es importante y lo ganamos con un trabajo de menor a mayor, aprendí de errores«, dijo el piloto a Télam tras llegar a la meta y festejar con sus familiares, ante la requisitoria de Télam.

En Q2, Julio César Estanguet fue el mejor con un tiempo de 03:41:11, dejó en la segunda colocación a la Bolivia Suany Martínez y en el último escalón del podio a José Faule.

“Me largaron casi de última, pude alcanzar a muchos de los pilotos y no penalicé. Por eso me siento siento feliz, porque además soy campeona sudamericana y me fue muy bien”, indicó la nacida en Santa Cruz de la Sierra en su vivac.

En esta categoría la gran ganadora fue Martínez, la pilota de Bolivia, quien realizó una gran tarea para quedarse con el título de campeona. En el segundo escalón del podio, se ubicó Estanguet, mientras que Faule completó los tres corredores.

Por último, en Q3, Mariano Viel alcanzó el mejor tiempo, lo que le permitió trepar a lo más alto de la cima. El número 93 ganó con una marca de 03:41:44 segundos y además le sirvió para aventajar por 02:28 segundos a Ayelén Bogado y Gastón Pando.

«Esto es emotivo, el primer objetivo era llegar y se logró, estoy súper feliz. Me acuerdo de mi familia desde dos semanas que me ayudan y siento que cumplieron mi sueño, por eso estoy muy contenta y quiero reconocer el trabajo de los mecánicos, porque ellos son los que hacen que pueda estar en una definición y llegando nuevamente”, indicó la pilota de Buenos Aires.

Por su parte, entre los generales, el trofeo máximo de la categoría fue para Mariano Viel, seguido por Bogado y Martín Battistotti.

Camionetas, una mala y una buena para los Yacopini

En la última etapa del SARR 2022, el binomio mendocino, padre e hijo, sufrió la rotura del motor, pero luego la organización les confirmó el logro.

Los mejores fueron los Bollero, con Rodolfo y Nicolás quienes acumularon un recorrido en 03:20:47 segundos y se coronaron en la Etapa, pero el binomio de los Yacoppini, dominadores absolutos, quedaron en lo más alto de la tabla.

En T2, la dupla integrada por Francisco y Nicolás Blanco se quedó con el tramo y dejó en segunda colocación a Oscar Cruz y Alejandro Aramburu. Mientras que en tercera colocación ya está habilitada y aparecen Jorge Alguacil y Alvaro Hidalgo.

UTV y una supremacía con tintes «verdeamarelhos»

Nicolás Zingoni fue el mejor en la categoría UTV. El tiempo usado por el auto número 210 fue de 03:10:09, que lo dejó en lo más alto de las posiciones en este sábado. Luego le siguieron los brasileños Rodrigo Luppi y Maykel Justos, que alcanzaron la segunda colocación de la Etapa 9, mientras que Jeremías González Ferioli fue tercero, una posición que le permitió para ser ganador de la categoría T3.1.

El cordobés se alzó con el título, seguido por Nicolás Cavigliasso y en el último lugar del podio fue para Guilherme Benchimol, al igual que Daniel Spolidoro.

Por su parte, entre los primeros lugares de la T3.2, Pamela Bozzano ganó junto a Cadu Sachs, tras terminar la etapa en un tiempo de 03:16:18, luego continuaron los chilenos Francisco Massú y Axel Herlenkott.

Sin embargo, la victoria de Bozzano, no alcanzó para quedarse con el trofeo de campeona en su primera participación en el SARR 2022.

De Castro y Roldán fueron primeros en la general, seguidos por Bozzano, mientras que en el tercer lugar quedaron Juan Peña y Víctor Panella.

Categoría «Nav»

En las camionetas, el chubutense Sergio Larreguy fue el ganador con una Toyota Hilux, la cual permitió en el final del día y sobre la pasada de los pilotos a la rampa reclamar la posición de privilegio para así festejar ante el público en Viedma.

Una fiesta se vivió en Viedma, luego de la etapa en Carmen de Patagones, donde el South American Rally Race se pudo sobreponer a las inclemencias climáticas y así cierra una edición 2022 con “espíritu Dakar” muy satisfactorio a la espera de una pronta confirmación del “Dakar sudamericano”.