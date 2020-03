El proyecto del Gobierno permitirá realizar un aborto hasta en la semana 14 de gestación

Según adelantó el ministro de Salud, también incluirá la «objeción de conciencia individual».

Este domingo el ministro de Salud contó que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que enviará el Ejecutivo Nacional al Congreso contemplará que la práctica se pueda realizar hasta la semana 14.

Según explicó Ginés González García, esta decisión se debe a que «van a ir muchas chicas, pero las que más me interesan son las que llegan tarde, mal, que no tienen acceso. Tenés que darle un par de semanas más porque después de eso no se puede. Esa es la razón, no es una pelea biológica del tamaño del embrión, es un problema de accesibilidad, nada más», explicó el ministro en una entrevista al diario Clarín.

Con respecto a la despenalización del aborto, el ministro señaló que «el proyecto va a ser muy explícito, pero va a tener penas, no sobre la mujer, pero sí con el que cobre, el que salga fuera de la norma, el que lo haga después de las 14 semanas, con el médico que lo haga, el que usufructúe económicamente, el que no cumpla con las causales como riesgo de vida de la mujer o violación».

Con respecto a la objeción de consciencia, González García aclaró que incluirá la posibilidad de la «objeción de conciencia individual» pero que «hasta ahora no está escrito» que pueda haber objeciones institucionales, concluyó. Nota gentileza de MinutoUno.-



