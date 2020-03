El Presidente expresó que se está evaluando implementar una cuarentena en todo el país por el coronavirus

«Todo lo que podamos hacer por restringir las reuniones públicas, ir al teatro, ir al cine, bienvenido sea. Estamos analizando la posibilidad de hacer un corte en algún momento, que la gente pueda quedarse en su casa y así evitar la circulación del virus. Estamos buscando el momento», explicó el mandatario en diálogo con Radio 10.

En declaraciones a radio Mitre, dijo: «Paremos la Argentina por diez días y quedémonos en nuestras casas y evitemos la circulación».

En este sentido, agregó: «Piensen que mientras el virus siga importado, si logramos eliminarlo antes del frío, mejor sería. Sé que es difícil y seguramente no lo lograremos. Pero si logramos que por una semana entera todos se queden en sus casas, las calles quedarán vacías… pero hay que tener en cuenta que todo esto tiene consecuencias económicas».

Con respecto a la crisis económica en medio de la pandemia, el Presidente se mostró preocupado: «No debemos dejar que se profundice la recesión. Cuando uno piensa que durante diez días la gente no salga de las casas, lo que estás diciendo es que cines y teatros no van a funcionar, espectáculos ya no existen, restaurantes van a caer, las producciones no van a tener operarios. Por todo eso hay que buscar mecanismos de compensación, porque esa gente se va a morir de hambre. Lo que hace falta es garantizar el salario del que se queda en casa y garantizar créditos muy blandos para que el que deja de producir pueda sobrevivir«.

Sobre la posible suspensión de clases, el Presidente contó que esta tarde se reunirá en Olivos con expertos en salud, ministros y el gobernador Axel Kicillof​ para tomar una decisión.

«Estamos en contacto con los mayores expertos infectólogos del país. En la última reunión, le dedicamos más de una hora al tratamiento de escuelas. Todos los científicos nos dijeron que no era conveniente suspender las clases. Estamos haciendo un monitoreo diario», señaló.

Sin mencionarlo, Fernández apuntó contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales​: «Hay que tomar la decisión con sensatez. Es importante escuchar la opinión de los que saben. No quiero tomar la decisión como un gobernador que se le ocurrió suspender las clases, más porque no encontró un acuerdo salarial con los docentes que porque le preocupa la salud de los chicos».

«Le viene bárbaro para resolver el problema, pero genera una psicosis social increíble. La salud de los chicos es importantísima, pero hagamos las cosas bien», completó.

Por otra parte, Fernández se diferenció de Italia y España, los dos países europeos con más casos de coronavirus​, al asegurar que la reacción argentina fue «muy distinta».

«Lo que pasa en Italia y España no es lo que pasa en la Argentina. La reacción que hemos tenido es muy distinta a la reacción que tuvo Italia o España», afirmó.

«Cosas que nosotros dijimos en el decreto que sacamos días atrás ellos lo sacaron con un avance de la pandemia infinitamente mayor que el nuestro, y con muchos casos locales», explicó.

Nota gentileza de Clarin.com.-