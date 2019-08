El pederasta digital: una nueva figura de abuso que acecha en las redes

Por Mirta Castellani para Infonews:

Desde la ONG Grooming Argentina previenen sobre nuevas formas de abuso sexual a través de internet. A qué peligros están expuestos nuestros chiques.

El informe realizado por la ONG Grooming Argentina revela las nuevas formas que adopta el abuso sexual a traves de internet. Del pederasta digital al grooming en manada digital, una guía para identificar y prevenir su accionar.

El informe que refleja un año de trabajo en la recopilación de datos provenientes de denuncias presentadas entre 2016 y 2019 a nivel nacional, que permite identificar las diferentes formas actuales de abuso y acoso online. El grooming es un delito complejo que muchas veces funciona como la puerta de ingreso a otros ataques que incluso pueden superar la barrera digital y llegar a un contacto directo.

El Dr. Hernán Navarro, fundador y Presidente de Grooming Argentina, enfatizó: “Este informe exhaustivo viene a reflejar el fuerte trabajo en materia de prevención que venimos desarrollando en el país, en pos de atenuar la escalada del delito, pero también en el reconocimiento de los perfiles que lo ejecutan» y agregó: «El Grooming es hoy el delito de mayor impacto hacia nuestros niños, niñas y adolescentes, el más grave del siglo 21». Además remarcó que la falta de información en los adultos provoca un crecimiento negativo en la cifra de denuncias que nunca llegan a la justicia.

Para Vanesa García Carbone, criminóloga y criminalísta especializada en perfiles criminales de la organización «es fundamental para realizar la geocalización de un Groomer en la red analizar los patrones de movimiento espacios temporales para poder aplicar medidas de prevención, reducir los índices de criminalidad y evaluar posibles futuras políticas publicas de seguridad», además, aseguró que es posible limitar las oportunidades delictivas de los groomers.

Los datos permitieron definir cuatro tipo de acosadores:

Groomer Pederasta Digital: El interés por conocer a su víctima en persona suele ser nulo, a pesar de ello pueden provocar un gran daño psicológico. Generalmente oculta su verdadera identidad, posee material de abuso sexual infantil de sus victimas, ya sea para uso personal o con fines económicos, pueden financiar, comercializar, publicar o distribuir material de extrema dureza.. Su comportamiento se vuelve una obsesión compulsiva. La conversación se sexualiza rápidamente, no pierden tiempo y el pedido de imágenes como de envíos se realiza de manera veloz y repentina. Su comunicación es agresiva a la hora de pedir lo que dese??a?.? Forman parte de grupos de Groomers, generando una relación estrecha de contención entre los mismos, no sólo con el objetivo de conseguir una mayor cantidad de material, sino, de realizar el acoso sexual on line en “manada”, acorralando a las víctimas en forma simultánea mediante grupos de wsp creados para eso.

Groomer Pederasta: puede usar su verdadera identidad, sus comunicaciones y diálogos no suelen ser agresivos,de carácter manipulatorio. Conocer al menor en persona es el objetivo para satisfacer sus necesidades. Poseen un número elevado de víctimas potenciales entre sus contactos, la mayoría de edades similares y participan de varias redes a la vez. Utiliza material de abuso sexual infantil, pudiendo ser casero, para uso personal o para comercializar y mantiene contacto con otros Groomers. Su víctima puede ser elegida por la cercanía a su zona de anclaje, y no siempre es un desconocido, puede ser un miembro de una institución educativa, deportiva, médica, un familiar, conocido o un completo desconocido.

Groomer Cazador: No es un Groomer tradicional, son delincuentes organizados que mueven miles de millones de dólares, su objetivo principal es la trata de personas y para ello utilizan las redes sociales como método de captación. Hoy en día estas redes criminales actúan de un modo más sutil y disimulado, intentando no dejar rastros o huellas. No actúan solos, existe más de una persona involucrada que puede ser hombre o mujer para colocar como anzuelo a otro niño.

Groomer Depredador Es el más violento dentro del tipo. Pueden llegar al homicidio, el grooming es el delito iniciador para culminar con su fase homicida?. Pueden develar su verdadera identidad o por el contrario, falsear la misma. Entablan contacto con varias posibles víctimas, esto le da una imagen de poder ya que el menor entiende que, si puede hacer con varios lo mismo que con él, se encuentra acorralado, atrapado y con pocas chances de escapar de las garras de su victimario.

