El Papa sigue con sus acciones polémicas. Ahora envía rosarios para asesinos, torturadores, violadores y ladrones

El Papa Francisco envió 50 rosarios bendecidos para que sean entregados a militares detenidos por delitos de lesa humanidad. Los mismos serán destinados tanto para quienes se encuentren en la cárcel como para aquellos que cumplan prisión domiciliaria.

Así lo informó el Obispado Castrense de Argentina luego de la reunión que mantuvo el monseñor Santiago Olivera con el Papa en la biblioteca privada del Palacio Apostólico, donde dialogaron, entre otras cosas, sobre “la realidad de la función de la Iglesia y la posibilidad de fraternidad”.

“El Papa me ha entregado Rosarios, para que sean enviados a los militares que están presos en la cárcel, también para los están en sus casas de detenidos, para que sigan rezando”, informó Olivera a través de un comunicado.

Esta no es la primera vez que el Sumo Pontífice envía rosarios a presos (PERO ESTA VEZ LOS PRESOS SON DIFERENTES). Ya lo había hecho con figuras como la referente de la organización Tupac Amaru Milagro Sala, el ex vicepesidente Amado Boudou y Patricio Fontanet, exvocalista del grupo Callejeros. Nota gentileza de MinutoUno.

Redacción de rpereznetonline: ¿Es cierta esta noticia? Rosarios para gente que ha torturado, violado, asesinado y robado? NO SON IGUALES LAS DETENCIONES de Milagro Sala, Amado BoudU, ni la de Patricio Fontanet. Ellos no hicieron lo que SI hicieron quienes están detenidos por delitos de «lesa humanidad». ¿Qué le pasa al Papa?

Significado de DELITO DE LESA HUMANIDAD: «El concepto proviene del término «leso», que significa agraviado, ofendido. Los crímenes de lesa humanidad suponen un ataque grave a los derechos humanos personalísimos fundamentales que, por su crueldad, suponen un agravio no sólo a las víctimas concretas sino a la Humanidad en su conjunto. Integran este delito un abanico de conductas inhumanas cuando son cometidas como parte de un ataque generalizado o sistemático contra población civil o de no combatientes, con independencia de que sean o no de la misma nacionalidad que el agresor.».-



