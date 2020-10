El oficialismo se solidarizó con los periodistas perseguidos por el macrismo

Los diputados del Frente de Todos respaldaron a Ari Lijalad, Roberto Navarro y Franco Mizrahi, apretados por el macrista Waldo Wolff.

El bloque de diputados nacionales del Frente de Todos se solidarizó con los periodistas Ari Lijalad, Roberto Navarro y Franco Mizrahi, a quiénes el diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff, insólito titular de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, pidió investigar porque, según su opinión, difundieron información sobre «datos sensibles».

Wolf junto a otros diputados de la derecha opositora presentó una denuncia contra la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, acusándola de presunta «filtración de datos sensibles» de la Agencia Federal de Inteligencia, en la que también pidió que se investigue a los tres periodistas del portal El Destape por informar cosas que, sin embargo, también publicó Clarín incluso con más detalle en lo referido a nombres de espías que en teoría no deberían ser dados a conocer. La situación con los tres periodistas es similar a la sufrida por la colega y titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, quien al mismo tiempo que sus colegas debió soportar que el fiscal procesado Carlos Stornelli pidiera su citación a declaración indagatoria por la iniciativa que busca debatir y poner un freno a la difusión de fake news en medios y redes.

«Resulta insólito y preocupante que quien debe velar por la libertad de expresión denuncie ante la Justicia a periodistas por hacer su trabajo: informar», dijeron los diputados del bloque que preside Máximo Kirchner en un comunicado de prensa. En el texto, los legisladores del Frente de Todos sostuvieron que «los datos revelados dejan ver a las claras el modo en que Cambiemos gobernó durante los últimos cuatro años, con persecución y espionaje ilegal». «De esa misma manera hoy buscan censurar a quiénes no responden a sus intereses», completó el texto. «No podemos permitir en la Cámara de Diputados que quien debe procurar se cumplan las reglas para que los y las periodistas de nuestro país puedan expresarse con libertad ataque de este modo a trabajadores de prensa por el hecho de publicar información que no favorece a su espacio político», concluyó.

Nota gentileza de Infonews.-



Me gusta esto: Me gusta Cargando...