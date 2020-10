El Municipio de Roque Pérez respondió una carta leída en el HCD en la sesión de anoche. La carta y la respuesta del Municipio

El Municipio de Roque Pérez respondió una carta leída en el HCD en la sesión de anoche.

La carta expresaba lo siguiente:

«Roque Pérez, 13 de octubre de 2020.

Sr. Presidente del MCD Maximiliano Sciaini.

S/D.

Me dirijo a este Honorable Cuerpo Deliberativo a través de usted, en mi carácter de una vecina más de nuestra querida ciudad, quiero poner en conocimiento lo que en el dla de hoy me ha sucedido en el municipio de Roque Pérez, fue a pedir un papel para poder poner la luz en mi domicilio, calle Berro 1155, la cual tengo la posesión del lugar, y el señor JOSE LUIS HORNA, me niega el plano catastral y el otorgamiento de un número de vivienda para solicitar la bajada de luz a mi nombre, teniendo un menor de 8 años, me hostigó y maltrato, nunca me quiso atender en una oficina como corresponde y a la vez me maltrato verbalmente amenazándome de desalojar, teniendo en mis mano la posesión brindada

por una escribania de catastro de La Plata. Abusa de autoridad amenazando, creyendo ser el dueño de la ciudad, quiero hacer

responsable al Sr. Intendente Interino de lo pueda pasarle a mi hijo y a mí. Por este motivo hago de público conocimiento esta nota, porque no puede ni debe taparse

esto BASTA DE ABUSO DE PODER

Todos me conocen, trabajo y colaboro en merenderos y todo lo relacionado a ayudar gente. Niegan mis derechos como ciudadana nacida en nuestra ciudad. VERGÜENZA BASTA DE HOSTIGAMIENTO, BASTA DE AMENAZAS. SOY UNA MUJER QUE VIVE

CON SU HIJO, Y CON MIEDO A ESTAS AMENAZAS III Quiero también dejar en claro que no consumo, ni vendo drogas, no robo, ni nada por lo que me quiera culpar, por eso hago de público conocimiento ya que esa fue una de las expresiones de amenaza que realizó.

Saludos atte

Agustina Zucotti”. (SIC) (Sin intervenir corrección, la carta la copiamos tal cual fue enviada al HCD).

La respuesta de parte del Municipio de Roque Pérez fue la siguiente:

«Con relación a la denuncia pública leída en la sesión del Honorable Concejo Deliberante del día 13 de octubre, el Departamento Ejecutivo se ve precisado a aclarar la situación y el vínculo de la denunciante Agustina Zuccotti con el Municipio de Roque Pérez.

La persona mencionada se encontraba hace un par de meses con un conflicto familiar siendo atendida en la Dirección de Promoción Social y Desarrollo Humano en reiteradas oportunidades hasta que su Directora, Fabiana Crespi, previa consulta con el Intendente interino, le informa la posibilidad de ocupar en forma absolutamente provisoria y por corto tiempo una vivienda desocupada y adjudicada por acto administrativo a Gabriela Malvina Villalba en el mes de junio del corriente año, cumpliendo la voluntad de quien vivió en esa toda su vida Luis «Mencho» Medina quien falleciera en el mes de enero del año 2018.

Agustina Zuccotti se negó a firmar el acuerdo con el Municipio y sin autorización luego ingresó a la vivienda en cuestión. En la mañana de ayer se presentó en el área de Catastro con un acta notarial realizada por ante una escribana de la ciudad de Ezeiza donde manifiesta que hace 10 años es poseedora de ese inmueble con 2 testigos que residen en la ciudad de Avellaneda, pretendiendo con ello se le expida un número de vivienda para bajar el servicio de luz. En esta circunstancia Marina Macedo hace una consulta legal a la Dra. Cecilia Del Negro, Directora de Regularización Dominial, y no se hace lugar al pedido ya que lo relatado en el acta no se ajusta a la verdad y que existe una entrega de posesión del mes de junio a favor de Gabriela Malvina Villaba. Es importante remarcar que la única empleada municipal que atendió la consulta fue la responsable del área de Catrasto, y que en ninguna oportunidad el Intendente interino, José Luis Horna, atendió ni mantuvo contacto alguno con la denunciante, resultando por lo tanto falso los términos de la carta leída en el Honorable Concejo Deliberante y que ese cuerpo con liviandad hizo pública. Se adjuntan la documentación referida.» Municipio de Roque Pérez. Se adjunta la carta y la documentación presentada por el Municipio de Roque Pérez.

