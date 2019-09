El miércoles 11 es el Día del Maestro ¿es feriado?

El Día del Maestro es la fecha que le rinde homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, conocido como «El padre del aula», conmemorando el aniversario de la fecha de su fallecimiento. Cada 11 de septiembre, se celebra el Día del Maestroen Argentina, en cercanía del día de un verdadero trabajador de la cultura. Además, se celebra por el nacimiento de San Juan Bautista de La Salle, el Patrono de los educadores con distintivos festejos en todas las escuelas y colegios del país.

La resolución revelaba «Considerado: que es actividad fundamental de la escuela la educación de los sentimientos, por cuyo motivo no debe olvidarse que entre ellos figura en primer plano la gratitud y la devoción debidas al maestro de la escuela primaria, que su abnegación y sacrificio guía los primeros pasos de nuestras generaciones y orienta el porvenir espiritual y cultural de nuestros pueblos; que ninguna fecha ha de ser más oportuna para celebrar el día del maestroque el 11 de septiembre, día que pasó a la inmortalidad, en el año 1888, el prócer argentino Domingo Faustino Sarmiento.»

Dos años más tarde, Edelmiro Farrell que era el presidente de la Argentina en ese entonces, firmó un decreto por el cual se protegió ese día para la conmemoración en este país.

¿Quién fue Domingo Faustino Sarmiento?

Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero del año 1811 en la provincia de San Juan. Se desempeñó como escritor, político, docente, periodista y militar. Además de todo eso, fue Gobernador de la Provincia de San Juan entre los períodos de 1862 y 1864, luego Presidente de la Nación Argentina entre los años 1868 y 1874, Senador por su provincia durante los años 1874 y 1879 y Ministro del Interior en el año 1879.

Su mayor trabajo, fue su constante lucha por la educación y la cultura de todo su pueblo. Mientras ejerció el cargo de Gobernador decretó la Ley de enseñanza obligatoria primaria; luego, como Jefe de Estado con todos sus esfuerzos consiguió triplicar la población escolar (de lo que eran treinta mil, pasaron a ser cien mil alumnos).

Todo esto sumado a que además, creó numerosos establecimientos educativos, y no solo escuelas primarias, sino lugares como: la Academia de Ciencias, la Biblioteca Nacional de Maestros, la Universidad Nacional de San Juan, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el Observatorio Astronómico de Córdoba, entre otros establecimientos más.

Es meritorio el recuerdo de que en su primer exilio a Chile, se fue del país por su dificultad con Rosas y el caudillo riojano Facundo Quiroga. Así fue como Sarmiento organizó la primera Escuela del magisterio de Sudamérica.

Domingo Faustino Sarmiento también, fue un notable periodista, destacándose con obras en las que escribió en El Mercurio de Valparaíso, en el Progreso de Santiago (en el país trasandino) y en el Zonda de la provincia de San Juan (un Periódico que fundó el mismo). Algunas de sus tantas y destacadas obras literarias fueron: Facundo, Recuerdo de Provincia, Vida de Dominguito, De la Educación Popular y Método de Escritura Gradual.

Su fallecimiento fue el 11 de septiembre del año 1888 en Asunción de Paraguay, tan pobre como había nacido. Estaba padeciendo una afección por una insuficiencia cardiovascular y bronquial y tras las recomendaciones médicas de alejarse del frio invernal de Buenos Aires para evitar el frío invernal., falleció lejos de su hogar. Hoy sus restos reposan en el Cementerio de la Recoleta.

¿Qué se celebra el 11 de septiembre?

Se celebra como todos los años el Día del Maestro en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento en el aniversario de su muerte. Como un reconocimiento a todas aquellas personas que ejercen la enseñanza como un trabajo habitual, es así como fue que quedó establecido en la Conferencia Interamericana de Educación que se celebró en Panamá en el año 1943.

Así es como cada año, en todas las escuelas se homenajea a las personas que ejercen la enseñanza como un trabajo de vocación, es decir, a todos los maestros. El objetivo de esta celebración es que los alumnos y todo ciudadano le de un valor especial a la profesión que realizan con todo compromiso quienes educan a los demás.

¿Es feriado el 11 de septiembre?

Es una duda que se presenta todos los años, si el 11 de septiembre es feriado y es lo que a muchos les genera confusión. Más allá del decreto que avala la suspensión de actividades, la gente nunca sabe si ir o no a trabajar, o si le van a pagar doble por el día trabajado.

El Día del Maestro y de la Maestra no es un feriado nacional, pero al ser un día conmemorativo, no hay clases tanto en los jardines, como escuelas ni colegios, ya sean públicos o privados. En Argentina, se festeja el Día del Maestro y de la Maestra en esa fecha, el mismo martes 11 de Septiembre y no se traslada a otro día.

Según la ley 14-P, en su artículo 82, establece que el 11 de septiembre es un feriado provincial , lo que abarca a la Administración Pública Provincial, Municipios, Organismos Descentralizados y Establecimientos Educativos, dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia; siendo optativo para todas las actividades comerciales y bancarias, según lo establecido por el Decreto Nº 1911. Nota gentileza de A24.-