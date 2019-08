El marido de Débora Pérez Volpin: «Ahora vamos a poder dormir un poco más tranquilos»

«Aceptamos el fallo del tribunal porque, como dijimos siempre, nuestra familia quiso desde el principio la verdad y la justicia: la verdad la tenemos, y ahora también tenemos justicia. No estamos conformes porque vinimos a plantear la responsabilidad de la señora anestesista. Nuestros abogados lo van a estudiar y van a pedir una revisión, lo que no quiere decir que no lo aceptemos», indicó el periodista. Además, al ser consultado si van a iniciar acciones legales contra el sanatorio La Trinidad, respondió afirmativamente.