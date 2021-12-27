“El maestro” Antonio Ríos se presentará en Roque Pérez

ARRANCAMOS LA SEMANA EN LA QUE DESPEDIMOS EL AÑO..🤯
Se viene EL MAESTRO a LosTíosBirreros el JUEVES 30
LA GRAN NOCHE DESPEDIDA SE VA A VIVIR A PARTIR DE LAS 19HS PARA EMPEZAR A DISFRUTAR JUNTO A NOSOTROS UNA GRAN VELADA !
Veni a cenar con nosotros, la barra de tragos va a estar disponible y la cerveza helada de la que TODOS HABLAN 🍻
LAS ENTRADAS YA ESTAN A LA VENTA $600
-PODES ADQUIRIRLAS POR MSJ PRIVADO Y TE LAS ACERCAMOS.
-EN CARNICERIA FC DE MITRE 1464
– AL NUMERO 2227556721
-IMPORTANTE-
TAMBIEN VAN A VENDERSE EN PUERTA LA MISMA NOCHE!!
LOS ESPERAMOS AMIGOS BIRREROS 🍻🍻
#ANTONIORIOS #ROQUEPEREZ #ELMAESTRO #BANDASOPORTE #FINDEAÑO #CERVEZA #TIOSBIRREROS