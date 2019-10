El lunes 14 de octubre será «no laborable», por el 12 que cae sábado que será feriado

Este año, el 12 de octubre cae sábado pero es uno de los feriados no movibles, por lo tanto, el lunes 14 se decretó como “día no laborable”, en cual queda a potestad de las empresas decidir si el trabajador debe o no ir a trabajar. Además, la jornada del lunes no se pagará como extra, en tanto la del sábado sí. Nota gentileza de MinutoUno.-