El lagarto overo, la nueva especie que invade los countries. También en algunos patios de Roque Pérez aparecieron

Se los vio por Parque Irízar, Pellegrini IV y Mirasoles. Tras la invasión de carpinchos de 2021, un nuevo animal altera la tranquilidad de los barrios privados.

La invasión de carpinchos en Nordelta fue una de las noticias del 2021. Hubo memes, videos, fanáticos, detractores y llegaron a The Sun y la National Geographic. En medio de la ola de calor, una nueva especie apareció en varias casas countries del Gran Buenos Aires. Se trata del lagarto overo. Hasta ahora se lo vio por los barrios Parque Irízar, Pellegrini IV y Mirasoles. ¿Hay que temerle?

«No son agresivos, van a tratar de evitar el contacto con especies domésticas, por ejemplo, salvo que se sientan muy amenazados”, señaló el biólogo Nicolás García Romero en declaraciones relevadas por Infobae.

Javier Goloschtein, Director de Biodiversidad de la Municipalidad Pilar aseguró que “es normal la presencia de los lagartos en la zona” y destacó “su importante rol biológico en el ecosistema”.

Graciela Capodoglio, miembro de la Asociación Patrimonio Natural que tiene a su cargo la Reserva Natural de Pilar, explicó a PIlar Diario que «son animales que no comen nada que sea más grande que un huevo, no ponen en riesgo a la gente y como son de sangre fría no pueden transmitir enfermedades”.

¿Cómo es el lagarto overo?

Según la Dirección de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad, el Lagarto Overo tiene las extremidades posteriores largas, la cabeza prolongada y las escamas dorsales de forma ovalada y muy pequeñas.

El cuerpo puede alcanzar una longitud de aproximadamente 400 mm. o más (distancia tomada entre hocico y cloaca), si tomamos en cuenta la larga cola esta longitud puede ser casi el doble. La cabeza es prolongada y comprimida lateralmente. Se observa un escaso desarrollo en la región masetérica relacionado esto con la masticación. También presenta dos grandes pliegues gulares (región próxima a la garganta).

¿Qué come el lagarto overo?

Su alimentación es omnívora, se alimenta principalmente de aves, pequeños mamíferos, además de insectos, moluscos, peces, anfibios y hasta frutas; el alimento preferido son los huevos.

MinutoUno.

EN ROQUE PÉREZ:

Vecinos alertaron a este medio por la presencia de lagartos en sus patios.

Destacamos que no son agresivos y que se van apenas con un grito o arrojándoles agua con una manguera, suavemente. No los ataque y cualquier cosa avise a alguien que se anime a echarlos.-