Cuatro llamadas con siniestros inexistentes a Bomberos Voluntarios de Roque Pérez, en menos de 4 meses

El jefe de bomberos se refirió a estos casos

Cuatro llamadas con siniestros inexistentes a Bomberos Voluntarios

Es una de las instituciones más queridas de Roque Pérez. Estuvieron presentes en la pandemia y están en cada siniestro que ocurre en el distrito.

Las llamadas con falsos accidentes o incendios generan mucha impotencia a toda la sociedad local.

Ramón Pierini, es el jefe de Bomberos Voluntarios de Roque Pérez, una de las instituciones más prestigiosas de la zona y una de las más queridas también.

Durante el 2020 no solo debieron trabajar en varios siniestros, sino que además se les sumó una tarea impensada, la desinfección de lugares públicos por la pandemia del coronavirus.

De este modo, personal de bomberos con vehículos y equipos preparados especialmente, procedieron a la desinfección de cientos de lugares de concurrencia pública en Roque Pérez. Las veredas de las instituciones bancarias, de farmacias, kioscos y comercios varios, fueron desinfectadas día tras día por personal de bomberos voluntarios, para lo cual se utilizaba una solución con amonio cuaternario.

Luego, por determinación del municipio local, se dejó de hacer.

En nuestro diálogo con «El Moncho» (así lo llaman sus amigos), quisimos saber qué sienten ellos como bomberos cuando llaman informando que hay un siniestro, pero cuando concurren al lugar resulta que no hay nada, que se trató de un engaño, de un siniestro inexistente.

Desde diciembre de 2020 a marzo de 2021 hubo cuatro llamadas «truchas», en las que debieron salir a la Ruta Nacional 205 y al llegar al supuesto lugar del hecho (QTH), resultó que no había pasado nada de nada.

Pierini nos decía: «El 25 de diciembre a las 7 de la mañana, día de Navidad nos llamaron por un vuelvo en el kilómetro 119 la Ruta Nacional 205, se llegó hasta el km 129, donde se habían también alertado a los bomberos de Lobos porque era su jurisdicción, y no se encontró nada». Nos comenta que bomberos de Salvador María (Lobos) recorrió el otro tramo de la ruta y tampoco existió tal vuelco.

En 2021, nos aclara que ya llevamos 3 llamados más en donde no existía ningún siniestro. Son 4 llamados en menos de 4 meses en donde «nos hacen una especie de cuento del tío».

El jefe de bomberos nos explica que los teléfonos se encuentran en la Estación de Policía Comunal de Roque Pérez, tanto el 491013 o el 101 y que han colocado identificadores de llamada ante estos episodios. Pero que de todos modos la persona que llama se queda en línea o vuelve a atender hasta que salen las unidades de bomberos, policía y hasta la ambulancia del hospital sale cuando denuncian accidentes.

Ramón Pierini detalla que «en un accidente bomberos sale con 3 dotaciones porque hay diferentes materiales que están en distintos móviles. Salen 14 bomberos, más los que se quedan en el cuartel que son un total de 27 o 28 de 40 que somos».

De estos 4 llamados se logró identificar a una persona que es de Roque Pérez, por la salida de diciembre del año pasado.

El jefe de bomberos manifiesta que «molesta, duele mucho, somos todos bomberos que trabajamos, que tenemos que dejar nuestras familias, alguna reunión, cuando es cierto, lamentablemente estamos para eso y trabajamos al 100 x 100, pero cuando no existe el siniestro, regresamos con mucha bronca, amargados y tristes. ¿Qué piensa esa persona que molesta o que llama?.

Estas falsas denuncias hacen que a bomberos voluntarios les genere mucho peligro, primero en dejar todo para llegar al cuartel rápidamente, luego en la ruta y también les produce un costo significativo en cuanto al combustible que se utiliza para llegar al supuesto lugar del accidente o incendio.

Cuando suceden este tipo de cosas, en la redes sociales todos se solidarizan con bomberos voluntarios y los apoyan. La gente se molesta muchísimo, se enoja mucho.

Pierini destaca que este tipo de llamados con siniestros inexistentes ocurrían cada 3 o 4 años y que ahora hayan sido 4 en menos de 4 meses, les preocupa mucho.

Destaca Pierini «la sociedad nos apoya, nos compra la rifa, se hace socia, nos compra el chancho móvil, cuando hicimos 4 o 5 bailes la gente fue, siempre están colaborando con bomberos voluntarios de Roque Pérez». «Nosotros estamos en esto, lo hacemos a conciencia y lo hacemos porque nos gusta, porque lo amamos y queremos lo mejor para Roque Pérez y lo mejor para bomberos».

Carlos Zampini

SIPREBA Nº 2524

Foto FZ Zampi.-