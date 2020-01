El intendente Gasparini habló sobre la aprobación del presupuesto

El intendente municipal de Roque Pérez Juan Carlos Gasparini, manifestó que “me llamaron para decirme que necesitaban que retire la denuncia si quiero que me aprueben el presupuesto”.

“Chinchu” dijo que: “no denuncié a Juancho ante la Justicia Federal sobre la presunta maniobra de compra de votos antes de las elecciones, no lo denuncié, ni lo denunciaría, no obstante eso, me hicieron llegar desde la bancada radical a través de un intendente compañero que si necesitamos que nos aprueben el presupuesto retire la denuncia”.

“Les mande a decir que hagan lo que quieran porque yo no denuncié a nadie, me molesta porque quedo como que estoy embroncado con Juancho, al contrario, la elección paso, ganamos y tenemos que seguir gobernando”. “Les recomiendo que si pretenden ser intendentes, no se arrastren tanto”, expresó Gasparini.-



Me gusta esto: Me gusta Cargando...