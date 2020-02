El fútbol de duelo, falleció Carlos Barisio, arquerazo

Quienes tuvimos la suerte de pasar por el Club Ferro Carril Oeste, pudimos conocer que hubo un gran arquero que se llamaba Carlos Barisio, el que tuvo un record insuperable de 1075 minutos con la valla invicta (1981) atajando para el «verdolaga». Pero Barisio también atajó en River y en Boca. Por esas épocas en Ferro estaba de DT el loco Griguol, después hubo uno apellidado Gamba y los que estábamos en las inferiores del club los escuchábamos gritar. Es que Ferro era uno de los clubes más hermosos de Capital Federal y quienes fuimos allí (a la colonia, a natación, a fútbo, etc.) lo sentimos como de la familia, por eso sabíamos acerca de este gran arquero.

Las notas de ayer decían lo siguiente: «el arquero Carlos Barisio murió a los 69 años luego de pelear contra una enfermedad. El hombre que brilló en Ferro todavía sostiene hoy el récord de imbatibilidad del fútbol nacional a 38 años de haberlo conseguido.

Su nombre pasó a la inmortalidad estadística en julio de 1981 cuando sufrió un gol de Humberto Rafael Bravo en un empate 1-1 entre Ferro y Talleres que significó el fin de su emblemática marca sin recibir goles en primera división: acumuló un total de 1.075 minutos.

“Lamentamos informar el fallecimiento de Carlos Barisio. Le enviamos nuestras condolencias a la familia y a sus amigos. ¡Hasta siempre, Carlitos!”, informó la entidad de Caballito por intermedio de sus redes sociales. “Carlos Barisio fue campeón con Ferro en 1982 y logró el récord, aún vigente, de 1.075 minutos sin recibir goles en el fútbol argentino. Siempre te recordaremos”, agregaron en la institución en su perfil oficial.

Al histórico Carlitos, que surgió de River en 1968 y pasó por Boca en 1983, le habían diagnosticado en el último tiempo un cáncer de pulmón. “Estuve con una enfermedad importante, me tengo que cuidar”, había advertido en una nota con Radio Mitre Córdoba a fines del 2018.»

Entre otras distinciones que se realizaron tras conocerse la noticia de su muerte, la cuenta oficial de la AFA publicó un mensaje: “La AFA lamenta el fallecimiento de Carlos Barisio, ex arquero de Ferro y quien posee el récord de 1075 minutos sin recibir goles en el Fútbol Argentino”. Una acción similar protagonizó River: “Homenaje del Museo River a Carlos Barisio, ex arquero de River Plate que falleció en las últimas horas. Barisio defendió la valla millonaria en 26 partidos entre 1971 y 1973. Saludamos a sus familiares y amigos”.

Abrazo Carlos Barisio, seguramente las crónicas deportivas te recordarán nuevamente cuando algún otro arquero supere esos 1075 minutos tuyos con la vaya sin goles. QEPD!!!



