El economista de cabecera de Mauricio Macri, Carlos Melconian le da un 30% de intención de votos a Cristina Kirhcner

El ex titular del Banco Nación y economista de cabecera de Mauricio Macri, Carlos Melconian. “Ya veo el primer celular, pido que no graben, que no viralicemos, doble discurso no tengo”, dijo el hombre que durante el gobierno de Alfonsín garantizó desde el Banco Central la impunidad de quienes habían perpetrado la estatización de la deuda externa privada durante el último tramo de la dictadura cívico militar, especialmente de Domingo Cavallo.

De todos modos, su pedido no tuvo eco, y se filtraron algunos tramos de la presentación. Allí el economista reconoce el fracaso económico del actual gobierno y dice que es eso lo que le otorga el 30% de intención de votos a Cristina Kirhcner. Nota de Infonews.-

