El Dr. Ignacio Elliff habló del Juramento Hipocrático. Tal como hiciéramos el 21 de abril cuando publicamos qué es el Juramento Hipocrático en RPEREZNETONLINE.COM.AR

La nota de este sitio del 21 de abril, la pueden volver a leer poniendo en el buscador (de este sitio) la palabra «juramento» y allí les saldrá dicha nota. Ese juramento es el que realizan los médicos al recibirse como tales. El Dr. Elliff también habló de ello.

Compartimos las sentidas palabras del Dr. Ignacio Elliff:

«Hola amigos, le quiero explicar algo.

Este es el Juramento Hipocrático:

“En el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión médica, me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la humanidad.

Conservaré a mis maestros el respeto y el reconocimiento del que son acreedores.

Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones.

Respetaré el secreto de quien haya confiado en mí.

Mantendré, en todas las medidas de mi medio, el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos.

No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clase.

Tendré absoluto respeto por la vida humana.

Aún bajo amenazas, no admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad.

Hago estas promesas solemnemente, libremente, por mi honor”

Como podrán ver, jamás ni yo ni ninguno de mis colegas dejaría a alguien en la estacada. No nos está permitido, ni moral ni científicamente.

Les tiene que quedar bien claro, cuando hablamos de una probabilidad muy lejana de recibir a un paciente “no roqueperense” no estamos hablando de un zombie salido de “The Walking Dead”, sino de un amigo o vecino de Riestra, Pedernales, Del Carril, Salvador Maria…..si, claro, de esos mismo lugares donde tenemos nuestra familia y amigos.

Si hoy tuviésemos un “estallido” de casos en nuestro Roque Pérez, nuestros pueblos hermanos nos estarían dando una mano.

Entonces quiero que sepan…nadie está ¨feliz¨ con recibir un paciente Covid19 en nuestro municipio, pero se vienen tiempos muy difíciles, y sería un ¨honor¨ ayudar a un vecino, aunque, lamentablemente les cuento, que lo más probable es que una ciudad vecina nos va a tener que ayudar a nosotros.

Después de leer y releer el Juramento Hipocrático les cuento, que JAMÁS tomaríamos en Roque Pérez una decisión que comprometa la salud de nuestra población, sus médicos, en quienes siempre han confiado los están cuidando, pero quiero que sepan que jamás una barrera geográfica puede interponerse con la ley del buen samaritano, anterior a nuestro compromiso médico y que incluye a todos los ciudadanos.

Entonces, amigos, les pido, nos ayuden a nosotros! quienes en algún momento hemos prometido ayudar a todos, a no quedarnos en la actitud mezquina de “ en Roque estamos en cero” , de esta salimos todos juntos!!!

Un abrazo eterno a mi amado pueblo!»

