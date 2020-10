El Dr. Ignacio Elliff agradeció al equipo de salud del hospital de Roque Pérez

Hace minutos, el doctor Ignacio Elliff, publicó el siguiente agradecimiento y foto en su facebook:

”Hola Amigos!!!! Finalmente pude comprobar, en carne propia, que el Covid19 no es chiste, no es “una gripecita”. Lo mejor, es que pude comprobar, como paciente, la eficiencia de nuestro querido Carrillo, gracias al plasma que me transfundieron pude revertir la insuficiencia respiratoria, zafar del respirador. A todo el equipo de salud GRACIAS TOTALES!!!!! Son lo mas grande que hay!!!!!!!”.

Fuerzas Doc!!!

