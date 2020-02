El concejal Juan María Cravero respondió acusaciones en su contra

A mi comunidad:

Atento la conferencia de prensa realizada por el Secretario de gobierno y la Secretaria de gestión y coordinación, Dr. Jose Luis Horna y Graciana Uruslepo en el despacho del intendente municipal, en la que se me ha mencionado en forma personal, es que me veo en la necesidad de dirigirme a la comunidad a través del presente.

Debo partir diciendo que no hemos cometido el delito que allí se ha denunciado. Tengo la tranquilidad de conciencia de no haber actuado jamás en contra de la ley, ni de los intereses de la comunidad y de no haber ocasionado perjuicio alguno.

Durante mi función he efectuado innumerables gestiones para tratar de satisfacer las necesidades de los roqueperenses, todas las cuales las he puesto en conocimiento de la gente no solo a través de las redes sociales, sino también mediante los medios de comunicación.

Con todas ellas he intentado ayudar a las personas que han estado en alguna situación apremiante y a las instituciones (sean educativas, deportivas o de bien público) de igual modo, sin condicionamientos y con el único propósito de ayudar.

En ese mismo orden de ideas y en atención a la situación que se había planteado con motivo de los despidos de Criave, es que se gestionó también, ante el Ministerio de Desarrollo Social, con la invaluable colaboración de una institución de bien público como lo es Cardo Azul (a la que siempre estaré agradecido), ayuda alimentaria y de elementos de extrema necesidad para las familias de Roque Pérez que estaban en una situación crítica.

Todas estas gestiones realizadas, absolutamente todas, han llegado a manos de aquellas personas que las necesitaban y no ha habido jamás en ellas apetencias personales ni búsquedas de beneficios individuales.

Han sido en procura de que los roqueperenses puedan vivir mejor y volvería a hacerlas si ello fuera necesario, porque lo he hecho sin interés personal, en pos de ayudar a esta comunidad que tanto quiero.

Ha sido un año repleto de acusaciones falsas, ataques personales e intentos constantes de desprestigio, debiendo incluso tener que soportar que -en un acontecimiento inédito para este pueblo de gente honesta- se haya incendiado en forma intencional el local partidario en el que milito.

Esta forma de hacer política (agresiva, violenta y con absoluta falta de respeto a los individuos que pretenden aportar para el bien común), exacerbando los ánimos de todos, no la he visto nunca antes y espero no la veamos nunca más.

No voy a formar parte de ningún circo mediático. Será la justicia la que, de corresponder, se encargará de investigar y determinar si alguien, no importa del espacio político que sea, ha cometido algún delito.

Ojalá que todos aquellos que le han sacado al pueblo lo que es del pueblo, sean finalmente juzgados.

No me queda más que agradecer, una vez más, a todos los que me han acompañado y me acompañan aún en este derrotero, a mis compañeros del espacio político que represento y a todos quienes siempre han colaborado del modo que fuera en esta tarea tan gratificante de ser útil a los intereses de todos.

Juan Maria Cravero.

Concejal.

