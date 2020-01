El concejal Juan María Cravero, responde sobre las expresiones del intendente Gasparini.

Nos hizo llegar la siguiente nota que publicamos aquí:

«QUE EL ÁRBOL NO NOS TAPE EL BOSQUE.

Ante la nota periodística en la que el Sr intendente Municipal se refiere a mi persona y, en particular, a mi función como concejal, me veo en la obligación de hacer una serie de aclaraciones.

1.- Sostiene el intendente, según la citada nota, (citar fuente por hipotético juicio posterior) “me hicieron llegar desde la bancada radical” (sic), a través de un intendente compañero (no aporta nombre ni partido), supeditar la aprobación del presupuesto a que levante una supuesta denuncia efectuada en mi contra. Esto es ABSOLUTAMENTE FALSO.

En primer lugar, entiendo que se refiere la bancada de concejales de Juntos para el cambio o Cambiemos fuerza integrada, en nuestro caso por la CC el Pro la UCR y/o independientes, salvo que se refiera a alguien en particular, cosa que tampoco aclara sembrando un manto de sombras sobre todos los integrantes del bloque. Pero fundamental y jurídicamente de existir una denuncia de la naturaleza referida por el mismo, no puede la misma ser “levantada” o “retirada” por un particular cuando se le ocurra; la Justicia, entiendo no está para eso. Una investigación por actos que se pretenden contrarios a la ley electoral que se haya instado conforme a derecho, no depende de que un particular (aún cuando sea el denunciante) quiera o no (conforme sus intereses) que la misma continúe. Es interés de todos los ciudadanos que se aclare si existe o no una conducta contraria a la ley. En su caso se encuentra mal asesorado al respecto.-

2.- Asimismo, ante la absoluta tranquilidad personal de no haber actuado jamás en contra de la ley, soy el mayor interesado en que la investigación continúe hasta las últimas instancias. Conforme su resultado, veré luego, ya sí como persona individual y padre de familia, cuáles serán mis herramientas legales para recomponer mi buen nombre y honor.

3.-En el orden de ideas del Sr Intendente de haber recibido esa supuesta llamada, tiene que saber que podríamos estar frente a un delito penal (amenaza, extorsión, etc) razón por la cual desde ya solicito al mismo y lo acompaño, a que radique la denuncia penal correspondiente, a los fines de esclarecer el hecho y que no quede, casi como de costumbre en un hecho de connotaciones informativas y/ò comunicacionales.-

Espero que estas “explosivas declaraciones” -a las que ya estoy acostumbrado luego de un año repleto de las mismas- no sean un modo de desviar la atención de un presupuesto con el que se pretenda pagar favores de campaña ( se crean 35 nuevos puestos, aparte de varias reasignaciones de partidas desiguales ) y que lo más grave aún, atente contra los ingresos de los ciudadanos, que ya recibirán aumentos de toda índole incluso la carga impositiva provincial, como es de público conocimiento.-

Que se quede tranquilo el Sr Intendente que este concejal -como seguramente todos los que me acompañan en la banca- analizarán el presupuesto enviado y lo aprobarán, o no, en todo o en parte, conforme el mismo respete los intereses de todos los roqueperenses, los cuales estamos encargados de custodiar como la oposición responsable, que pretendemos ser y que debemos demostrar día a día con nuestro accionar.»(SIC).-



