El concejal Cravero le sacó tarjeta roja a varios expedientes y no aprobaron la rendición de cuentas del 2020

Juntos por el Cambio y Juntos por el Cambio Pro-UCR, no aprobó la rendición de cuentas de la Municipalidad de Roque Pérez del 2020 y el concejal Juan María «Juancho» Cravero hizo uso de la palabra, expresando:

«En principio pedimos diez expedientes de obras que se habían ejecutado, y para que la comunidad entienda; a fin de año se vota el presupuesto, que es la proyección de gastos que tiene el Municipio para el año venidero, pero cada año para esta fecha se vota la rendición de cuentas del año anterior, año de pandemia, año durísimo y que pos supuesto el municipio no fue la excepción, incluso hemos votado una ordenanza de poderes plenipotenciarios con respecto a la situación sanitaria y económica que estábamos viviendo.

En esos momentos de estudio pedimos diez expedientes al azar, para poder verlo en profundidad que con buen atino el ejecutivo nos acercó. Una de las primeras cosas que vimos de esos expedientes de obras, es que siempre eran las mismas dos personas que licitaban y esas mismas dos personas, ganaba una o ganaba la otra, llámese S y llámese R. Con lo cual ya hubo un primer llamado de atención con respecto a las obras de un millón de pesos, de setecientos mil pesos, todas obras que se adjudicaban directamente por secretaría general o de obras públicas.

Citamos por supuesto a la secretaría de obras públicas y a la contadora municipal que vino a explicarnos y tomamos tres en particular, porque uno ve los expedientes, ve los montos, ve quien licita, no ve dónde compran, no ve ese tipo de cosas, pero si de alguna manera me pongo a estudiarlo. Pero para estudiar más profundamente y explicar tres, porque en realidad tenemos que justificar el voto porque es negativo, porque no son pocas las falencias que vemos en la rendición de cuentas. Por ejemplo uno: en diciembre de 2019 se inauguró la oficina de turismo en La Paz Chica, una oficina que se hizo de madera, que se hizo con chapa recuperada, usada, que se hizo con aberturas recuperadas y veíamos que e monto de esa obras, en un expediente que se abrió casi cuatro meses después, superaba los setecientos mil pesos. No pudimos ver por supuesto a quien se le compró esa mercadería y también se nos aclaró que no hubo mano de obra, solo de materiales y a verdad es que 30 metros cuadrados de una vivienda que se recuperó con madera, con chapa usada, con aberturas usadas, no llama mucho la atención, con lo cual ese es un punto fundamental y que el tribunal deberá ver, más allá de que el tribunal lo que ve es si la cuenta de dos más dos da cuatro finalmente termina aprobado, bueno, tendrá que hacer los estudios necesarios del caso.

Otro que nos llamó la atención por ejemplo es el que se llevó adelante en el parque industrial. hay un expediente del que traje los datos que es básicamente que es reparación y mejoramiento del alambrado del parque industrial: El presupuesto habla de un poste, 130 postes y la verdad es que los conté y no son 130 para mi los nuevos, de puntales, de hormigón H21, de fierro y por supuesto la mano de obra. Pero tiene un detalle constructivo, raro, que nos aclaró también la secretaria de obras públicas, que seguramente me imagino que habrá ido a ver, o no se qué terminó viendo, la verdad, donde dice por ejemplo que el cimiento que se le hizo, porque aparte si ustedes ven, el alambrado es viejo, el alambre es viejo, el arreglo es no tan bueno, y si ustedes ven el cimiento que se construía, habla de un cimiento de 40 centímetros de alto por 25 de ancho. En una parte ni siquiera se hizo. Desde la entrada para la parte de la estación de servicio de gas, ahí está hecho el cimiento y de la entrada para el lado de la Ruta 30 no está hecho. Y se habla de un cimiento de 40 centímetros de alto por 25 de ancho y acá traje fotos que están a disposición de los concejales, y la medida real es de 12 centímetros por 13, a diferencia de 24 por 40 y si hacemos la cuenta por el largo, se computaron 42 metros cúbicos de hormigón y se gastaron 6. Es infracción. Y acá está la foto, donde busqué abajo de la viga y bajo tierra que según me dijo la secretaria de obras públicas debería haber 20 centímetros de hormigón, no hay ni un centímetro, acá está la foto también y está a disposición de los bloques si la quieren ver.

Y también está el acta de final de obra, fue el 8 de julio de 2020 donde se le termina de pagar por supuesto, firmado por la secretaria de obras públicas, que debería haber ido a corroborar si esa obra estaba terminada para poder liberar el pago. Es un final de obra que no condice con los planos y la explicación que nos dio a nosotros.

Otro expediente que llamó la atención y con esto termino, un poco para justificar nuestro voto, y otro poco para que la comunidad sepa de la manera en que se manejan, habla de la adquisición de equipamiento deportivo para el polideportivo de las 33 hectáreas. El expediente es del 0037/20, es una licitación por dos millones y medio de pesos, donde la primera duda que nos surge a nosotros es que los cuatro que se presentan a licitación, son cuatro oferentes de la misma ciudad, Bahía Blanca, la segunda duda que se nos genera es que uno de los oferentes arregla motores de agua, otro de los oferentes es monotributista categoría C y arregla computadoras y equipos tecnológicos, otro de los oferentes de categoría B de monotributo y puede facturar cuatro cientos mil pesos al año, presentándose en una licitación de dos millones y medio de pesos y o casualidad el que gana, es el único habilitado para ganar la licitación. La verdad es que no se si están o no esos equipamientos deportivos, pero llama poderosamente la atención la manera en que se llevó a cabo esa licitación, inclusive la contadora tuvo que aclarar que tuvo que llamar a la persona que ganó para decirle que no podía cobrar porque estaba en una categoría de monotributo que no lo habilitada para la facturación.

Llegamos a la conclusión, por lo menos este bloque de que no es digno de acompañar esta rendición de cuentas. Nosotros vamos a votar en contra, vamos a aconsejar que todos los concejales voten en contra, el tribunal de cuentas tendrá que investigar, tendrá que ver si los números son así y por supuesto tendremos que ir a los lugares para que nos digan por qué lo que dice en los expedientes no se ha llevado adelante.»

Abajo está el link del video de toda la sesión del 8/6/21 del HCD.