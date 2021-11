Una nueva modalidad de robo está de moda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, les roban los burletes de goma no originales, que muchos propietarios de vehículos les colocan en los paragolpes a sus unidades, para evitar daños en la pintura.

Estos burletes no son demasiado costosos, por eso llama la atención este tipo de robo.

Además el pegamento original, una vez que se saca el burlete, ya no sirve, no pega más.-

