El cineasta y político Fernando «Pino» Solanas renunciará a su banca como diputado nacional y se iría de embajador a Francia

El diputado electo Fernando «Pino» Solanas confirmó que renunciará a su banca a pedido del presidente electo, Alberto Fernández, para cumplir con «una tarea de Gobierno». En su reemplazo asumirá el ex embajador ante el Vaticano Eduardo Valdés.

«Pino» manifestó que: «El Presidente de la Nación (electo) me ha pedido que renuncie porque me quiere tener en su Gobierno». Respecto a la consulta de si va a ser nombrado como posible embajador ante la UNESCO en Francia, Solanas dijo que: «Me he desempeñado buena parte de mi vida con temas culturales, incluso con la UNESCO», agregó.

Cabe destacar que «Pino» Solanas encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales por el Frente de Todos por la ciudad de Buenos Aires en las pasadas elecciones, mientras que Valdés, ex embajador ante el Vaticano durante el gobierno de Cristina Kirchner, fue en quinto lugar y quedó afuera. Fuente: Infonews.-