El 20 de enero publicamos que la pandemia no había pasado y que «mientras la vacuna sube por la escalera, con varios problemas a resolver, el Covid-19 parece que sube por un ascensor». A casi 3 meses estamos en la segunda ola

El 20 de enero de 2021 publicamos una nota en rpereznetonline.com.ar bajo el título «Errando el viscachazo», en donde entre otras cosas redactábamos lo siguiente: «La pandemia no solo no ha pasado, sinó que el virus está mutando, hay nuevas cepas y mientras la vacuna sube por la escalera, con varios problemas a resolver, el Covid-19 parece que sube por un ascensor».

Hoy, 10 de abril, a casi 3 meses de esa nota, lamentablemente podemos decir que no nos equivocamos y no solo eso, sino que la segunda ola es terrible.

Pese a que algunos/as aún no lo logran advertir, el virus y sus nuevas cepas sigue activo y siguen en aumento los contagios. Ya llegaron a la región las nuevas cepas, hay casos aislados, pero los hay (Lobos, Chivilcoy, etc.).

Es comprensible el cansancio después de haber pasado un año en pandemia, pero ahora hay que seguir cuidándose. Desde el gobierno nacional y provincial se han dispuesto medidas que desde cada municipio, por supuesto se debe respetar. Si bien Roque Pérez en estos momentos está en Fase 4 y con menos de 50 positivos, debemos continuar cumpliendo los protocolos que nos exigen desde el municipio local. Estos protocolos de cuidados y restricciones no están hechos para molestarnos, todo lo contrario, están hechos para que no nos contagiemos y debemos respetarlos.

Por favor:

Sigamos con el uso de barbijos (tapando nariz, boca y mentón) – Mantengamos una distancia social de 2 metros entre cada persona. – Usemos alcohol en gel o 70/30 en la calle y en casa lavémonos las manos frecuentemente. – Desinfectemos las compras ni bien salimos del super. – Desinfectemos el piso de los vehículos antes de subirnos. – No compartamos el mate ni vasos, ni cubiertos. – Tratemos de no tocar cosas innecesariamente al salir de nuestros domicilios. – Evitemos las reuniones. – Intentemos no compartir espacios cerrados con gente de la que desconocemos dónde ha estado o cómo se cuida. – Y todos los cuidados que usted tenga, son bienvenidos para evitar el contagio.

La vacuna ayuda, pero no te brinda total inmunidad, hay que cuidarse igual.

El Covid-19 no discrimina.

Carlos Zampini.-