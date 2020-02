El 19F tuvo excelente participación en La Plata y en 99 ciudades más. “QUE SEA LEY”

Se llevó a cabo esta tarde en la ciudad de La Plata en plaza Moreno y en 99 ciudades más, una convocatoria “19F” para apoyar la ley que permita la ILE, la interrupción legal del embarazo.

Recordamos y aclaramos que esto no quiere decir que la persona que esté embarazada y no quiera realizarse un aborto gratuito legal y seguro tenga que hacerlo obligatoriamente, esto es para determinados casos, por eso muchos de los que se oponen a la ley de ILE no tienen una idea total de lo que se está solicitando y mezclan varias cosas.

“QUE SEA LEY”.

Agradecemos la foto a Diego Velázquez.-



