Editorial de Víctor Hugo en C5N por la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos

En su clásico editorial Víctor Hugo Morales lamentó «el gol en contra en tiempo de descuento» que se hizo el gobierno de Alberto Fernández.

En su ya clásico editorial por la pantalla de C5N, Víctor Hugo Morales se refirió con dureza al escándalo que se generó luego que se conociera la foto del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez junto a un grupo de amigos en la Quinta de Olivos en medio de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus Covid-19.

«Ya se ha dicho muchas veces y es verdad que las imágenes tienen mucho más poder que miles de palabras y hechos. Hoy Alberto Fernández está siendo devastado por la imagen de algo que nunca debió haber ocurrido» comenzó diciendo Víctor Hugo.

Y advirtió: «Esto ni siquiera fue un error, es mucho más grave que un error, un error es abrir una puerta equivocada. Nos estaban pidiendo que nos quedemos encerrados, nos pedían que no saliéramos, hasta nos exigían que no lo hagamos. Y lo hacía la misma persona que estaba ahí mientras ocurría eso en Olivos».

«Y lo está pagando carísimo. Encima hoy ensayó una disculpa que no le salió bien. Es factible que todos cometamos errores en función de quienes nos rodean, lo que nos dicen, lo que nos soplan, pero finalmente el responsable es uno y hay que asumirlo», consideró.

«Estas son horas tremendas para Alberto Fernández. Yo soy siempre partidario de tomar a los hombres por sus obras y no por sus errores, porque por el error del momento cada uno de nosotros podría ser devastado» siguió y consideró que «Una vez que esto pase habrá que evaluar lo que ha hecho este hombre sosteniendo al país por todo lo alto en medio de la pandemia y ver si eso fue más grande que el error cometido. Yo creo que sí y eso lo puede salvar, pero eso también lo va a juzgar el electorado».

En ese sentido se preguntó «¿cuánto va a gravitar lo sucedido en el panorama electoral? porque perder la confianza aunque sea de momento es algo siempre muy grave. Y esto es lo que le está pasando a Alberto Fernández».

«Lo están matando en los canales que usted ya sabe, y es pertinente pasar lo que él decía en mayo, junio, julio del año pasado junto con la foto. Y es lógico porque es un recurso periodístico inevitable», señaló y admitió que «lamentablemente para Alberto Fernández estos ataques están justificados porque esta vez la oposición mediática tiene razón, porque hubo algo muy grave ahí. Esta vez no lo inventaron, no es estigmatización, no es persecución».

Y se preguntó: «¿Cuánto mejora, cuánto embellece a la oposición lo que ha sucedido? Esto ha sido un gol en contra muy cerca del final del partido».

